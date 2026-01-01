新春好去處：藝術家關嘉亮回港辦個展　水墨畫創意揮春迎馬年

由移居澳洲的香港藝術家關嘉亮（書法嘉）主辦、齊亮畫廊策展的個人畫展《沒有遺忘的一瞬》，將於 2026 年 2 月 7 日至 15 日於黃竹坑 Blink Art Gallery 舉行。展覽免費開放預約入場，將展示藝術家結合水墨及書法的作品，寫意而率性，描繪承載香港熟悉日常片段，紅Van、渡海小輪、叮叮車等城市風景。展場內特別設有「抒發」站，鼓勵公眾親自拿起筆墨創作，表達生活感悟。藝術家更會於指定時段駐場，為觀眾分享的內容即席配上水墨插畫，以筆墨作為交流橋樑；適逢馬年新春前夕，展覽期間的週末將免費派發限量版創意揮春，每人限取一張，送完即止。

是次展覽由齊亮畫廊策展。畫廊創辦人、水墨畫家陳紫君多年來致力為本地年青及海外藝術家策劃個人展覽，讓藝術家的個人創作想法、作品背後的生活經驗得以呈現。她一直關注關嘉亮的作品，欣賞其水墨風格跳出傳統，結合水墨、書法及城市生活觀察，因而邀請他回港舉辦個人展覽。

關嘉亮的畫風跳脫傳統且充滿現代感，是次展出的作品多取材自其生活觀察。畫作中可見紅 Van、渡海小輪及叮叮車等代表性城市風景，亦有記錄移民離散場景的作品，如描繪機場道別溫情的《愛在離別時》。關氏希望透過生動的筆觸記錄這些稍縱即逝的瞬間，並藉此勉勵港人留意生活中的小確幸。移居澳洲後的他，創作題材亦延伸至大自然中的小動物，將這些短暫停留的瞬間捕捉在畫紙上。展覽亦包括一幅記錄宏福苑無情大火的作品，記下災難中港人互相照應的時刻。是次展覽展出的部份作品亦會於五月舉行的Affordable Art Fair展出。