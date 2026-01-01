「二澳水、田、農、林 - 生態共融項目」由在地社區農作社基金會推動，獲「大嶼山保育基金」資助，為期三年。項目透過設立永久濕地，協助具保育價值的米魚和線細鯿繼續繁衍，並重新引入於本港絕跡多年的中國浮蛙。項目亦舉辦各項教育活動，讓公眾人士實地考察及參與二澳生態普查和保育工作。基金會現正於荃灣南豐紗廠舉辦「二澳野：水、田、 農、林——生態共融」展覽，展期至2月3日，並設免費DIY工作坊「葉拓印手工咭」，由「總有一種喺左近」團隊帶領，參加者製作獨一無二的拓印作品。工作坊將於1月31日及2月1日舉行，每日名額80個，先到先得。
網頁：https://yioeco.com/
南豐紗廠「二澳野：水、田、農、林——生態共融」展覽
