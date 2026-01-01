環球信貸（GICL）作為香港主要的持牌貸款上市公司，致力為客戶提供全方位、靈活彈性的資金周轉方案。GICL核心業務聚焦於各類物業抵押貸款，涵蓋私樓、唐樓、寫字樓、廠房及地皮等多種資產類型。客戶可通過抵押物業獲取資金，滿足不同階段的財務需求。對於需要靈活周轉資金但又不想出售資產的業主來說，是重要的解決方案。GICL的按揭貸款利率約12-13%，在市場上具有一定的競爭定位。GICL以較低利率吸引客戶，同時兼顧客戶的還款能力。客戶可根據自身財務狀況選擇合適還款期，隨時借隨時還非常彈性，最短還款期僅為一個月，確保還款壓力可控。
詳情：https://gicl.com.hk/
環球信貸 專業物業抵押貸款方案 靈活解決資金需求
環球信貸（GICL）作為香港主要的持牌貸款上市公司，致力為客戶提供全方位、靈活彈性的資金周轉方案。GICL核心業務聚焦於各類物業抵押貸款，涵蓋私樓、唐樓、寫字樓、廠房及地皮等多種資產類型。客戶可通過抵押物業獲取資金，滿足不同階段的財務需求。對於需要靈活周轉資金但又不想出售資產的業主來說，是重要的解決方案。GICL的按揭貸款利率約12-13%，在市場上具有一定的競爭定位。GICL以較低利率吸引客戶，同時兼顧客戶的還款能力。客戶可根據自身財務狀況選擇合適還款期，隨時借隨時還非常彈性，最短還款期僅為一個月，確保還款壓力可控。