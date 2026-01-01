熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30
更新：2026-Jan-30 08:30

DALLOYAU情人節慶祝精選

濃情二月將至，擁有逾三百年歷史的法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU推出一系列情人節限定精緻美點及經典法式情人節套餐，讓顧客以超值價錢慶祝甜蜜佳節。包括造型搶眼的「心心相印」HK$298），薈萃士多啤梨的清甜與橙花的優雅香氣；情人節限定「紅桑子零陵香豆」口味的戀人歌劇HK$298）；與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚Eric Räty聯手研創的心型DA CHOCO開心果脆朱古力甜心朱古力禮盒HK$288），DALLOYAU法式餐廳於情人節正日（214日）提供情人節4道菜晚餐（每位$568+10%），是與摯愛慶祝情人節的理想地點。
網頁：www.dalloyau.hk

