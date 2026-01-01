「Kam Kam」聲可能因壓力造成，亦可能是肺燥造成，尤其有吸煙習慣、因環境因素造成呼吸道敏感、缺乏季節性的身體調理等；長期不顧，不但引來其他人側目，亦有機會導致肺虛短氣的情況，令「咳」持續，亦令肺部減弱對外來菌抵抗的能力。余仁生全效Cs-4蟲草(加強配方) – 50粒裝，含雙蟲草精華: Cs-4及冬蟲夏草，適用於癒後調理或日常保健強肺氣，增強免疫力及改善敏感體質。余仁生虎乳芝草本飲– 10包裝，以3大天然草本濃縮而成:馬來西亞國寶虎乳芝、冬蟲夏草菌絲體、黑接骨木莓，適用於癒後無痰的乾咳或敏感咳，無曬「Kam Kam」聲，呼吸暢順，條氣順曬！
立即了解:https://shop.euyansang.com.hk/page/Cs4Tigermune
「咳」不能成為一種習慣: 潤肺燥，呼吸回復暢順
