熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-Jan-30 09:15
更新：2026-Jan-30 09:15

本地大學證實 海藻多酚成分有助改善記憶

分享：
ISeanol bottle & box
adblk4

隨着人口老化，腦退化及記憶力衰退問題日益普遍。本港大學神經科學系研究團隊發現天然活性分子DieckorinDEK），具備修復海馬體、回復腦細胞活力的作用。DEK是「iSeanol®腦再生」專利成分Seanol®海藻多酚的核心有效分子，Seanol®擁有超強抗炎力、其抗氧化較維他命E高達230倍，其獨特親脂性質，有效突破血腦屏障，直接修補及激活退化的腦細胞，有效減少腦內有害蛋白積聚，及改善腦部血液循環，從根源擊退腦退化元兇。臨床實證，連續服用3個月，記憶、認知及活動能力均明顯改善，重拾腦健康。「iSeanol®腦再生」於萬寧有售！
詳情：2627 5768                 
用家實證片段：

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

iSeanol 腦再生 天然海藻多酚 神經科學系
dadblk6 madblk6
相關新聞
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務