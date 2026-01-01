橙樹鼻敏適噴劑NASAVAL 全天然隱形口罩 阻隔 + 防護

寒冷天氣下，病毒轉趨活躍。橙樹鼻敏適噴劑NASAVAL Allergy Blocker (NASAVAL)是粉末鼻腔噴劑，全天然成分，英國製造。幼細粉末在鼻腔内形成凝膠，覆蓋鼻黏膜，形成天然屏障，提早、定時及頻密使用可以有效阻擋病毒經鼻腔進入身體，減低感染風險1。產品亦有阻隔空氣中的致敏源，減低誘發鼻敏反應2,3。煙霧狀的幼細粉末有淡淡清新薄荷味，用後感到舒適不刺鼻，不會如水劑般容易流出。瓶身輕巧細小，便攜易用。2分鐘起效4，每次噴功效長達4 – 6小時5 (如正確使用及保護膜沒有被破壞)。建議每日使用2至3次，給你全天候長效保護。產品功效獲得46個國際臨床測試證實。成分全天然，無藥性、防腐劑、抗組織胺及類固醇。不含睡意及副作用，安全可靠。適合18個月大或以上幼童及成人每日使用。指定萬寧、屈臣氏及藥房藥行有售！

查詢：2511 1168

了解更多：https://www.facebook.com/orangetreeclubhk/