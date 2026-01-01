「大專足球賽 2025-2026」獲友邦香港全力支持 12 間大專院校力爭成年度足球霸主

中國香港大專體育協會宣佈，2025-2026 年度大專足球賽獲友邦香港全力支持。這是繼「友邦大專籃球賽 2023-2025」及「友邦精英學院呈獻︰大專足球準決賽 2024-25」後，本地大專體育賽事再度獲得友邦香港支持，攜手培育本地大專運動員，並鼓勵年輕人透過足球活動建立健康生活習慣。 中國香港大專體育協會執行委員會主席麥嘉怡女士表示︰「我們非常高興本年度繼續獲得友邦香港成為我們的合作夥伴，攜手推動本地足球發展及鼓勵年輕一輩實現夢想。全賴友邦香港的鼎力支持，本年度大專足球賽賽事耳目一新，當中包括新增個人獎項、比賽攝影及現場錄播，令球員更能盡情展現球技、挑戰自我。隨著男女子組四強賽事展開，相信友邦香港全力支持的『大專足球賽 2025-2026』將會繼續為我們帶來連場精彩刺激的球賽，祝願本季餘下賽事順利舉行。」

中國香港大專體育協會執行委員會主席麥嘉怡女士（左）、友邦香港及澳門卓越營業發展部主管李加齊先生（中）及友邦保險Director of Football Initiatives Adrian New 先生（右）合照。

「大專足球賽 2025-2026」共有 12 間大專院校分別角逐男、女子組冠軍寶座，參加院校包括︰香港城市大學、香港浸會大學、香港樹仁大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學、職業訓練局、香港都會大學及香港恒生大學（排名不分先後）。所有參賽隊伍均可獲得由友邦香港送出的友邦嘉年華及香港摩天輪門票。 另外，本年度賽事特別為男女子組決賽隊伍增設「傑出球員」（由男女子組冠軍隊伍及亞軍隊伍各提名一名傑出球員）以及「冠軍隊伍總教練」獎項。六名得獎者將獲得由友邦香港贊助的倫敦之旅，於托定咸熱刺球場的 AIA 貴賓室（AIA Suite）觀賞由英超勁旅托定咸熱刺（Tottenham Hotspur）出戰的主場賽事。友邦保險為熱刺的全球主要合作夥伴。

準決賽第一場賽事由 A 組首名的香港理工大學（理大）對陣 B 組次名的香港城市大學（城大）女子足球隊，這個組合亦是去屆決賽的翻版，當時理大以 7 比 1 大勝城大奪冠。今屆最終理大以 6 比 0 擊敗城大，率先晉級決賽。 準決賽第二場賽事則由香港浸會大學（浸大）對戰香港中文大學（中大）女子足球隊，這個組合剛巧亦是去年季軍賽的翻版，當時由浸大以 3 比 1 取得勝利。今屆中大最後以 2 比 1 勝出，將與理大在 2 月 28 日的決賽爭奪冠軍。 「大專足球賽 2025-2026」女子組決賽將於今年 2 月 28 日進行，男子組決賽將於今年 3 月 7 日進行。