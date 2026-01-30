恒生銀行全港賀歲「日日恒運 處處生財」 延續財神送祝福傳統 推百萬金幣大抽獎

恒生銀行與香港人共度新歲！承載港人集體回憶的恒生財神，今次以煥然一新的「明星」造型延續傳統，在全港18區為市民送上祝福，傳遞好運和正能量，實行「日日恒運 處處生財」。恒生財神自上世紀70年代開始每年為市民送上祝福，祝願香港經濟暢旺，運行日日。
今年新春，恒生以嶄新方式延續傳統，邀請謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC），以及曾希悅（Brittany）等藝人，化身「財神」，透過全新賀年金曲《財神到》與全港市民共迎新春。
此外，恒生心繫每個社區，巧妙結合各區名稱，創作專屬祝福語，例如祝願油尖旺市民「財運暢旺」，讓市民一聽便倍感親切共鳴。
恒生亦推出一系列線上線下賀年活動與市民拜年。在2月4日至5日期間，恒生財神會現身港鐵中環站和灣仔站，向市民派發明星財神賀年海報，市民亦可以在恒生的官方Instagram上，共同創作賀年祝福語。
在2月2日至3月31日期間，恒生個人理財銀行及恒生商業銀行客戶分別完成指定「開運任務」後，即可參加「百萬金幣大抽獎」1。完成任務越多，中獎機會越大。獎品總值超過港幣一百萬，包括「財神駿馬」999.9足金金章，以及「財神駿馬」999.9足金金章如意結等豐富獎品。
備註： 1. 優惠受條款及細則約束 ， 如需了解「百萬金幣大抽獎」（個人理財銀行部分）詳情，請瀏覽 : hangseng.com/celebrate ; 如需了解「百萬金幣大抽獎」（商業銀行部分）詳情，請瀏覽 : hangseng.com/engagement
此優惠只適用於身處香港人士。