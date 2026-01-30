恒生銀行全港賀歲「日日恒運 處處生財」 延續財神送祝福傳統 推百萬金幣大抽獎

恒生銀行與香港人共度新歲，邀請多位明星藝人以煥然一新的財神造型延續傳統，在全港18區為市民送上祝福，傳遞好運和正能量，實行「日日恒運 處處生財」。

恒生銀行與香港人共度新歲！承載港人集體回憶的恒生財神，今次以煥然一新的「明星」造型延續傳統，在全港18區為市民送上祝福，傳遞好運和正能量，實行「日日恒運 處處生財」。恒生財神自上世紀70年代開始每年為市民送上祝福，祝願香港經濟暢旺，運行日日。

今年新春，恒生以嶄新方式延續傳統，邀請謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC），以及曾希悅（Brittany）等藝人，化身「財神」，透過全新賀年金曲《財神到》與全港市民共迎新春。