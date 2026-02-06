演藝界名人支持「補天慈善跑2026」

一眾演藝界名人，包括唐詩詠、郭羨妮、強尼、岑樂怡、周漢寧、楊洛婷、顏米羔、江若琳、蕭唯展、周奕瑋及李潤東，齊齊拍攝短片，呼籲公眾支持「補天慈善跑2026」。為慶祝成立15週年，以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地將於2026年3月1日取址沙田運動場舉行以「往前跑，向上飛」為主題的「補天慈善跑2026」，為機構營運籌募善款，向基層學童免費提供一對一補習服務、學前教育及才藝訓練班等學習支援。活動更邀得深受香港人喜愛的麥嘜及麥兜擔任慈善大使，參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品，活動當天麥兜本尊更會現身為參加者加油打氣。由於報名反應熱烈，現徇眾要求將截止日期延長至2月7日，讓更多人士可以參與。

唐詩詠影片YouTube：https://youtube.com/shorts/4y9PVLlJ3Qc

郭羨妮影片YouTube：https://youtube.com/shorts/QklSOZlBh7A

強尼影片YouTube：https://youtube.com/shorts/C62F_CRaV7M

岑樂怡影片YouTube：https://youtube.com/shorts/o19tWuH9JUk

周漢寧影片YouTube：https://youtube.com/shorts/axSHdnfiYTI

楊洛婷影片YouTube：https://youtube.com/shorts/RUypw5v7NjE

顏米羔影片YouTube：https://youtube.com/shorts/nKkXrt1cFJk

江若琳影片YouTube：https://youtube.com/shorts/IN3pDKiuiU8

蕭唯展影片YouTube：https://youtube.com/shorts/4a9hDJTxqNc

周奕瑋影片YouTube：https://youtube.com/shorts/Ia__4MHW9aQ

李潤東影片YouTube：https://youtube.com/shorts/Pv--EMPYqXc

「補天慈善跑2026」以沙田運動場作為起點，設有計時的10公里（公開組）及3公里（青年組）個人及團體挑戰賽，除了適合專業跑手及個人參加，亦歡迎學校、公司、團體及機構組隊參加，增進團隊精神。活動同時設有非計時的3公里個人奔FUN跑，以及3公里及1公里的開心跑，歡迎家長與小朋友、情侶、親友一同參加，既可享受有益身心、互相陪伴的時光，亦可為幫助基層兒童出一分力。除了親身參與，「補天慈善跑2026」亦誠邀善心人士贊助基層學生及家庭、非華裔學生及其家庭參加賽事，讓全港有心人皆可以不同方式參與善舉，促進共融精神。所有「補天慈善跑2026」參加者將獲贈精心設計的麥嘜及麥兜限量版紀念品，麥兜本尊亦會於活動當天現身為參加者打氣。