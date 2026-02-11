熱門搜尋:
出版：2026-Feb-11 10:50
更新：2026-Feb-11 10:50

恒地屯門時代廣場新春優惠 消費滿額送名貴海味禮盒及鮑魚福袋

屯門時代廣場「金禧獻禮」2026 (3)
丙午馬年將至，為與大家一同迎接充滿活力的馬年，恒地旗下屯門時代廣場現推出「金禧獻禮」及「旅客好賞禮遇」雙重賀歲優惠，與市民及訪港旅客一同歡度新春！

由即日起至215日，商場將大派新春賞（換完即止）！HCOINS 會員可憑即日消費滿HK$388換領「限定賀年發財樹」1盆，象徵招財進寶、長青安康（共120份）；憑即日消費滿HK$1,688 + 1,688 H·COINS，可換領稻香椰汁年糕及臘味蘿蔔糕套裝換領券或功夫點心臘味蘿蔔糕換領券1張（共200份），會員即日消費如滿HK$3,888，可再加3,888 H·COINS 換領好棧「花開富貴禮盒」1盒（共150份），而即日消費滿HK$8,888的會員，則可加8,888 H·COINS換領仁御堂「八福齊來福袋」1個或極味御溏鮑（3頭）5盒（共100份）

旅客好賞禮遇 屯門時代廣場 (1)

商場亦貼心預備連串優惠，照顧訪港旅客需要。

訪港旅客優惠 歡迎來港消費

商場亦於新春期間貼心為訪港旅客準備專屬禮遇，旅客於指定日子（週末或公眾假期不定時快閃攤位）即場關注「屯門時代廣場」官方小紅書帳號，即可獲送精美小禮物1份，凡出示有效訪港旅遊證件及即日消費滿HK$200 ，可換領 龍豐集團HK$20現金券；出示有效訪港旅遊證件及即日消費滿HK$1,500，更可換領B3X成人單程巴士車票（前往深圳灣口岸）+ HK$150指定商戶現金券，為你打造一站式新春辦年貨好去處。

