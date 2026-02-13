情約二月@愉景灣 2026 全港最大型LED燭光沙灘打卡位

情人節將至，愉景灣誠意呈獻年度浪漫盛典「情約二月@愉景灣」，精心打造一系列溫馨浪漫體驗，包括：「情人節花束與美饌預購套餐」、大白灣沙灘將化身為愛意滿溢的夢幻舞台，巨型心形燭光閃耀海岸，本地知名Busking樂隊The Flame更於海邊獻唱情歌，營造唯美氛圍。中環3號碼頭及愉景灣溜冰場的大型屏幕亦將展示情侶們的「愛的宣言」，讓浪漫升溫。為配合節日氣氛，愉景灣將於情人節當日推出指定班次免費渡輪優惠，讓情侶輕鬆往返參與專屬活動，享受愜意餐饗與沉浸式愛的旅程。

2月14日傍晚，大白灣沙灘將亮起超過7,000粒LED燭光，砌成約8米的巨型心形及十多組精緻心形圖案，成為全港最具規模的戶外燭光浪漫沙灘打卡位，並可欣賞本地人氣Busking樂隊The Flame現場獻唱。當晚9:00更可於沙灘上、D’Deck海濱長廊、或愉景北心鎖長廊欣賞到附近主題公園的無人機匯演! 即日至2月26日期間，D’Deck海濱長廊、愉景廣場及愉景北心鎖長廊亦設多組浪漫燈飾，讓情侶在璀璨月色下漫步打卡留念。

愉景灣將於2月14日至15日舉辦周末特色主題市集，匯聚多個精緻攤位，售賣匠心手作禮品、精緻特色小食及節日限定商品讓情侶於漫步海濱同時，尋找專屬二人的甜蜜小確幸。