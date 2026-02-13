熱門搜尋:
出版：2026-Feb-13 11:30
更新：2026-Feb-13 11:30

JDM天王齊聚香港汽車文化節 2026

「香港汽車文化節2026」將於2026445日假亞洲國際博覽館盛大舉行。作為首屆「東京改裝車展·香港」2025的延伸活動，香港汽車文化節將延續推廣汽車改裝藝術及文化的使命，以創新「車展×車聚」模式，為車迷打造融合展覽、互動體驗及社群交流的沉浸式汽車文化盛會。其中最矚目的活動莫過於「JDM天王車聚」將匯聚日本汽車史上最具傳奇色彩的「四大天王」:日產Skyline GT-R、本田NSX、豐田Supra及萬事得RX-7，聯同同樣經典的三菱Lancer Evolution同場亮相，全方位展現日本汽車文化的精髓及魅力，為車迷帶來一場前所未有的視覺盛宴。同場還有五大主題元素及一系列互動體驗活動，全面提升展會的互動性及娛樂性。
官網：https://imxpo.com.hk 

