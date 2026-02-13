Cinal Premium 2000 亮白升級震撼登場

美容營養品牌Cinal希納露推出升級版「Cinal Premium 2000」美白丸，不僅在成分含量上大幅提升，更在功效與吸收層面實現質的飛躍，在八週內重塑透亮絲滑膚質，顛覆市場對美白產品的想像。「Cinal Premium 2000」關鍵成分維他命C含量提升至每劑量2000mg，較原有配方（1200mg）大幅增加67%，配合高濃度L-半胱胺酸（每劑量240mg），雙重作用抑制黑色素生成，從根源阻斷色斑形成。同時，維他命B群組合亦經科學調配升級：維他命B5從24mg提升至30mg（+25%），有助維持皮膚正常功能；維他命B6更從12mg大幅增至50mg（+316%），強化維持皮膚健康狀態。生物素則維持每劑量500μg，穩定支持肌膚代謝與彈性。

銷售點: 松本清