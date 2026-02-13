明匯智庫2026粵港澳大灣區企業研究創業營圓滿收官

由香港明匯智庫舉辦、香港民政及青年事務局與青年發展委員會資助的粵港澳大灣區企業研究創業營月前於圓滿舉行，以賦能香港青年創業發展為宗旨，獲得廣東省人民政府港澳辦公室大力支持，在廣州粵港澳青創基地創享灣專創國際青年社區及粤港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地等單位的合作下，吸引了近40位優秀香港青年深度參與。通過企業走訪、基地課程培訓、課題案例研究等，明匯智庫期望為2026粵港青年融合和創新創業工作揭開新的序幕。

創業營帶青年們走訪了廣州南沙地區，包括廣汽科技館、凱擘影城、創享灣港澳青創基地、中科院研究院、廣東醫谷、科伊斯數字技術有限公司、五樂服務中心、南沙直播基地等多家機構，並獲多位創業導師指導。南沙在大灣區中心獨特地理位置帶來的機遇，以及當地政策對海內外青年人才創業的重視與扶持，令不少團友們摩拳擦掌，躍躍欲試，更有青年主動咨詢項目入駐基地的相應細節。

明匯智庫總監黎達成先生致辭時表示，明確了創業營與以往交流團的區別、定位以及重大任務，並對入選的青年朋友們提出激勵計劃，更邀請創業導師以通過實際案例指導大家撰寫商業計畫書，掀起行前小高潮。

創業營亦前往天河粵港澳大灣區（廣東）省級創新創業孵化基地（下稱基地），得到基地陳山總裁、王旭彤經理等同事的熱烈歡迎與支持。期間，團友們走訪了金利來集團、佳都科技集團、小米集團和網易集團，跟隨基地創業導師們學習商業計畫書撰寫、商業數據分析、跨境電商運營等課程。在走訪中山大學科學園以及天河區眾多港籍創業前輩分享結束後，青年團友們投入到了緊張的企業課題研究中。

團友們日夜兼程，運用營中所學，對參訪企業進行研究，形成了專業的分析報告，受到導師們的一致好評！經過兩天激烈的角逐，最終研究金利來和小米集團案例的兩個小組分別拿下最佳項目報告獎與最具項目潛力獎。其中，金利來小組推出大灣區高校畢業禮服訂製計劃，積極擁抱AI設計；小米小組推出智能電子寵物計劃，在AI時代為年輕單身群體提供虛擬智能陪伴。