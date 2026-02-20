Elon Musk之母 Maye Musk新春買金 老舖黃金堅守中國古法黃金工藝

Tesla 創辦人、全球首富 Elon Musk 之母——現年 76 歲的 Maye Musk，一向以高貴、優雅形象見稱。近日她在社交平台上載一段逾兩分鐘短片，分享不久前在上海趁農曆新年前入手金飾的體驗。片中她以「驚豔、優雅且新穎」形容款式設計，更直言「工藝如此精美」，對店內作品讚不絕口。細看之下，Maye所光顧的正是近年被市場譽為「中國首個高珠品牌」的老舖黃金。該品牌最近在《2026胡潤至尚優品報告》中躋身高奢珠寶榜Top 3，僅次於Bvlgari與Van Cleef & Arpels，並成為榜上唯一的中國品牌。

短片所見，老舖黃金的多款金器與飾品令這位國際名模驚嘆不已。Maye 最終挑選一款象徵自由與重生的蝴蝶吊墜送給自己，其意象正好呼應她的著作《A Woman Makes a Plan》。同時，她亦加選一款寓意「福祿」的葫蘆作為新春禮物送給家人，把東方祝福放進日常配戴之中。不少海外網民看完短片後，直言被中國文化與非遺工藝震撼；更有人提到「唐代金壺需要十幾萬次捶打」，稱這份東方審美的「高級感」令人印象深刻，「希望老舖能開到紐約」。

Maye Musk所購入的光明女神蝴蝶吊墜

商業層面上，老舖黃金定位高端，其產品普遍價格超過萬元人民幣。老舖黃金被視為中國第一個能和西方奢侈品牌抗衡並具有強大競爭力的中國品牌。摩根士丹利研報認為，中國老舖黃金的優異表現，足以顛覆歐洲奢侈品牌數十年來，被普遍認為不受全球競爭者威脅的認知。

「老舖黃金店效明顯領先同業。單店銷售額據估算約為卡地亞的2倍，梵克雅寶的3倍。」滙豐全球投資研究部12月14日報告中提到，老舖黃金的成功源於其開拓了高端珠寶市場中的一個全新需求，並且從未試圖成為「下一個卡地亞」。

自2009年在國內率先推廣古法黃金，老舖黃金系統性傳承列入國家級非遺的中國純正宮廷制金技法工藝，每一件金器都工藝極致，代表著「中國古法手工制金」的最高工藝水準。在堅守古法黃金工藝的同時，老舖進行了顛覆性的創新：2019年攻克了「足金鑲鑽」工藝，顛覆了國際國內「K金鑲鑽」的飾品設計傳統；2021年又攻克了「足金琺瑯」工藝，推出具有獨特審美和文化價值的傳世金飾金器。近日，老舖黃金再度工藝煥新，以足金為胎，將足金與漆器螺鈿工藝融合，推出「十二月花神漆器螺鈿金杯」，再現中國人的千年經典。

目前，老舖黃金在全國有40多間門店，是唯一實現中國十大高端商場全覆蓋的中國高端品牌。其中於香港在國際金融中心（IFC）廣東道及海港城設有4間分店。

隨著Maye Musk的「新春買金」引發網民的熱烈討論，老舖黃金正將「中國古法黃金之美」逐步推向更具國際化的高奢敘事舞臺。當世界開始主動欣賞並選擇東方美學時，這背後不僅是品牌的成功，更是文化穿透力的展現。