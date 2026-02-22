跨兩日硬地滾球邀請賽賀全運　何宛淇盼以體育推共融社區

由愛共融慈善協會主辦、並獲中西區民政事務處資助的《中西區硬地滾球邀請賽賀全運》圓滿舉行。賽事分兩個比賽日進行：第一日於 2026 年 1 月 24 日（星期六）假聖公會將軍澳基德小學舉行；第二日於 2026 年 2 月 21 日（星期六）假西營盤社區綜合大樓禮堂舉行，並於當日下午 4 時正進行頒獎典禮。是次活動旨在推廣硬地滾球運動，延續社區共融體育熱潮，讓不同能力人士在同一平台上交流競技，促進社區對殘疾運動的理解與參與。
賽事以推動共融及提升競技交流層次為目標，設有個人公開組（男子組）、個人公開組（女子組）及雙人共融賽組別，讓不同能力與背景的參賽者同場切磋，透過競技與互動並行，推動尊重與接納的共融文化；同時，為進一步擴闊參與層面，主辦單位今屆特別加插「BC3 組別（管道 Ramp）」賽事，讓需要使用管道輔助擲球的運動員亦能在公平規則下發揮戰術與精準控制，展示硬地滾球高度策略性與技術性的運動魅力，並期望透過新增組別，讓不同能力人士均可平等參與，展現所長，推動更全面的殘疾運動參與。
嘉賓蒞臨支持 同場見證共融成果
主辦單位衷心感謝多位嘉賓及合作夥伴代表蒞臨支持，為參賽者打氣並見證賽事成果。出席嘉賓包括：陳毅宇先生 MH（中國香港智障人士體育協會代表）、王倩雯博士（中西區區議員）、以及尹美玉女士（中國香港傷殘人士體育協會代表），與各界一同肯定共融體育對社區連結的重要性。
同場亦有來自專業及社福界別的代表到場支持，包括：張競詩女士（培菁女性創效基金代表）、陳淑雲女士（脊髓肌肉萎縮症慈善基金）、以及呂舜貽女士（睿動香港）。主辦單位感謝各界一直以不同方式支持共融發展，讓參賽者在溫暖鼓勵的氛圍中全力發揮。
教育界及學校社群亦積極參與支持，包括：陳耀民校長（香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校）、黄考秀副校長（香港紅十字會甘迺迪中心）、以及羅錦華先生（香港紅十字會甘迺迪中心校友會）等人。主辦單位感謝學校、中心及校友會長期推動校園與社區的傷健共融，讓更多學生、家長及社區人士走進共融運動場景，從體驗中建立理解與尊重。
創辦人何宛淇：以體育凝聚社區 讓不同能力人士平等參與
愛共融慈善協會創辦人何宛淇表示，硬地滾球不僅是一項殘疾體育運動，更是一個讓社區理解多元需要、學習尊重與合作的平台。她指出，今屆新增 BC3 管道組別意義重大：「我們希望讓更多不同需要的參賽者，均可平等參與，展現所長，並透過比賽建立自信與連結。」協會亦感謝裁判、義工、合作機構及各界友好鼎力協助，令賽事得以在安全、有序的安排下圓滿完成。她補充，協會未來將繼續推動共融運動及社區共融項目，聯動學校、社區及不同機構，持續推出更多不同類型的共融體驗、訓練及交流活動，擴闊參與層面，推動共融文化在社區扎根；同時亦期望吸納更多企業及社會夥伴加入，攜手建立更友善、更可及的共融環境，讓不同能力人士在社區生活中有更多平等參與的機會。
Facebook：LoveInclusionhk
Instagram：@loveinclusionhk