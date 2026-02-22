跨兩日硬地滾球邀請賽賀全運　何宛淇盼以體育推共融社區

由愛共融慈善協會主辦、並獲中西區民政事務處資助的《中西區硬地滾球邀請賽賀全運》圓滿舉行。賽事分兩個比賽日進行：第一日於 2026 年 1 月 24 日（星期六）假聖公會將軍澳基德小學舉行；第二日於 2026 年 2 月 21 日（星期六）假西營盤社區綜合大樓禮堂舉行，並於當日下午 4 時正進行頒獎典禮。是次活動旨在推廣硬地滾球運動，延續社區共融體育熱潮，讓不同能力人士在同一平台上交流競技，促進社區對殘疾運動的理解與參與。

賽事以推動共融及提升競技交流層次為目標，設有個人公開組（男子組）、個人公開組（女子組）及雙人共融賽組別，讓不同能力與背景的參賽者同場切磋，透過競技與互動並行，推動尊重與接納的共融文化；同時，為進一步擴闊參與層面，主辦單位今屆特別加插「BC3 組別（管道 Ramp）」賽事，讓需要使用管道輔助擲球的運動員亦能在公平規則下發揮戰術與精準控制，展示硬地滾球高度策略性與技術性的運動魅力，並期望透過新增組別，讓不同能力人士均可平等參與，展現所長，推動更全面的殘疾運動參與。