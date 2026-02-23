人氣韓食品牌「金浦食堂」登陸西九龍D2 Place 開業優惠即日至2月底 $188招牌醬豬手搶先試！

深受本地食客喜愛的韓式地道美食品牌「Zan Chee」創辦人兼主廚——韓籍主廚Sam（Oppa Sam）正式開設全新韓國餐廳品牌「金浦食堂」，以堂食形式延伸其一貫的韓食理念。Sam於2020年在中環創立「Zan Chee」，主打外賣韓式便當，憑藉地道風味備受區內上班族青睞。隨著對料理體驗的追求，他進一步創立「金浦食堂」，以共享式料理搭配現代空間設計，呈現更貼近韓國家庭餐桌文化的全新面貌。 「金浦食堂」的創立靈感，源自Sam當年從金浦機場飛抵香港、展開其料理夢的起點。出生於韓國廚藝世家，Sam自幼受母親薰陶，其母親曾為御膳廚師，令他自小熟悉傳統宮廷料理與家常技藝。歷經六年耕耘，Sam於西九龍文化創意地標 —— 荔枝角 D2 Place，打造全新餐廳品牌， 以現代風格詮釋傳統韓食，延續家族味道，也為食客獻上一趟韓式家庭料理之旅。

Sam希望透過食物能分享到韓國的文化，每一道菜背後，都充滿家的感覺，是多年來累積的烹飪智慧，也是他成長中最珍貴的味道。希望香港的食客能在『金浦食堂』嚐到的不只是韓式風味，更是一份用心。 餐廳可容納約60至70位客人，店內裝修均以木材為主，營造溫暖舒適的用餐氛圍；並巧妙融入韓國人氣浣熊主題 café 的霓虹燈飾，增添空間趣味。此外，天花與入口空間則採用韓式傳統瓦頂設計，呼應主廚 Sam 成長背景中的御膳料理文化。 餐廳以韓國家庭料理為基礎，主打多款正宗地道韓食，大部分菜式設計亦以共享為主，呈現韓式餐桌文化。其中的招牌菜「金浦招牌秘製醬豬手」以長時間慢煮搭配以空運自韓的原材料調製的秘制醬汁，重現家庭經典風味。其他重點菜式包括：揉合宮廷風味的「阿珠媽秘傳炆牛肋骨」、以特調韓式醬汁醃漬炙燒的「秘醬炙燒牛肋排」、加入豐富配料的「招牌燉豬脊骨湯」、養生暖胃的「人蔘雞湯」及濃郁香辣的「熔岩拉絲芝士排骨」等，展現主廚對傳統與創新並重的思路。

「金浦食堂」計劃4月引入多款韓國人氣酒飲，供顧客依個人喜好搭配菜式。為提升互動氛圍，餐廳將於特定時段加入韓國年輕族群間流行的聚會遊戲，餐廳現時亦歡迎顧客自攜酒水同歡，讓顧客在享用美食之餘，感受別具特色的韓式餐飲文化體驗。

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place一期3樓308號鋪

營業時間：上午11時至晚上10時