晴天全年無休 告別漫長等待 TGC日本製煤氣乾衣機勁減$800

「回南天」殺到，家家戶戶牆身滿佈水珠、衣物難乾、噏味四散，令港人聞風喪膽。衣物長期濕焗更會滋生細菌、霉菌及塵蟎，即使開抽濕機、風扇輪流上陣，依然未能真正解決「乾衣、防菌」的難題。TGC 日本製煤氣乾衣機以「快、柔、防、護」四式全面對抗潮濕天氣，只需20分鐘^即可乾衣、除菌、除蟎、除霉一步到位，無論任何天氣，都可以時刻擁抱乾爽好心情。 快速乾衣 春夏季天氣反覆無常，衣服掛出窗外難以曬乾，更可能因驟雨弄濕衣物而需重新洗滌。即使用浴室暖風機或抽濕機進行乾衣，往往動輒苦候2至5小時才可乾透衣物，既耗時又佔用家中空間。TGC日本製煤氣乾衣機專為追求效率的家庭而設，只需45分鐘^即可高溫極速乾透4公斤衣物，快速乾衣不是夢，徹底告別家中「萬國旗海」的景象。此外更特設20分鐘「速乾」功能，瞬間烘乾 1公斤衣物，實現「即烘即穿」，以後無須擔心出門前衣服未乾，充分掌握自己的生活節奏。

柔軟順滑 TGC日本製煤氣乾衣機設有濕度感應功能，配備智能濕度偵測技術，能因應衣物濕度自動調節乾衣時間，以迎合不同衣物種類及材質，從厚實到幼細纖薄的衣物，到心愛的毛公仔以至床單等大型物品均可確保得到最佳呵護，同時避免傳統乾衣機引致的過乾過皺問題，連熨衣時間也可一併節省。 防菌防霉 潮濕天氣下衣物最易吸入濕氣產生異味，成為細菌與霉菌的溫床。尤其在流感高峰期的季節，衣物衛生更不容忽視！TGC日本製煤氣乾衣機以高效熱循環技術乾衣，烘乾時可提升至高達 80°C的高溫，能有效殺滅常見家居細菌如大腸桿菌及霉菌+，輕鬆擊退噏味及細菌，守護一 家人的健康。

護膚抗敏 鼻敏感及濕疹一向是香港人最常見的過敏症之一，受到潮濕多變的氣候影響，相關症狀往往在春夏季特別容易爆發。濕氣令衣物更易殘留塵蟎等致敏物，加劇皮膚及呼吸道不適，尤其對兒童及敏感肌人士影響更為明顯。TGC煤氣乾衣機透過高溫熱力處理衣物，可有效殺滅99.9%塵蟎+ (包括其糞便和屍體) 及金黃葡萄球菌等常見致敏源，並大幅減少其致敏物質的殘留，從根源減少誘發敏感的風險，全面守護全家健康。 TGC 煤氣乾衣機備有特大乾衣鼓，無論是日常衣物、厚身毛巾，以至難以徹底晾乾的床上用品及毛公仔，都能快速烘乾，為全家打造更健康、更安心的衣物環境。 即日起至2026 年5 月15日前選購TGC煤氣乾衣機，即可享現金折扣高達$800*，更可免費獲贈安裝架(價值$760)及排濕喉(價值$450)。優惠期有限，欲購從速！

*優惠受條則及細則約束

^以4公斤衣物計算

+經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成「一般衣物」的乾衣程序，較一般自然風乾晾曬更能有效殺滅包括大腸肝菌、金黃葡萄球菌及霉菌三種常見的家居細菌。測試報告Intertek: HKGT04723198 (01/2018)

#經第三方檢測認證機構測試，以煤氣乾衣機完成60分鐘的乾衣程序，能殺滅99.9%塵蟎。測試報告廣東省微生物分析檢測中心: 2017FM02031R01 (04/2017)