香港中樂團笙簧馬拉松3月22日啟德體育園千人合奏　免費入場

香港中樂團年度將於3月22日在啟德體育園舉行「笙生不息 - 國際笙簧節」揭幕活動「千簧和鳴」笙簧馬拉松，匯聚全球逾1500名中西樂的簧片樂器愛好者同場合奏，挑戰刷新世界紀錄。當晚亦設有黃昏戶外音樂會，將中樂打造為文旅融合的國際盛事。當日活動免費開放予公眾參與，活動亦將全球直播。
連結古今中西 讓世界聽見中樂新聲
「國際笙簧節」活動由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授構思發起。他表示，樂團一向注重與民同樂，自2001年起已經與市民大眾一同創下多個健力士世界紀錄。而笙是中華三千年禮樂文明的活化石，透過跨地域、結合實體與線上的千人合奏，能讓古老的笙與西方的口琴、風笛等簧片樂器家族對話，展現中樂與時並進的活力，並連結全球樂手與觀眾。
參與反應熱烈 年輕一代佔過半數
香港中樂團行政總監錢敏華博士透露，今次活動反應熱烈，原預計約1000人參與，實際報名人數超過1500人，年齡介乎4歲至87歲不等，其中20歲以下年輕參與者佔超過一半，顯示中樂在新生代中的強大傳承力。參與演出者吹奏的樂器涵蓋笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴及風笛，當日，參與者將從「龍之九子」雕塑出發，在主場館外圍多個景點快閃演出，最後匯聚於東營草地，與香港中樂團呈獻黃昏戶外音樂會。活動全程透過5.5G科技全球直播，歡迎市民攜帶地墊到場觀賞。
經典名曲輪番上陣 首演新作爭創紀錄
閻惠昌將親自指揮，帶領樂團演奏《闖將令》、《彩雲追月》、《娛樂昇平》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》等耳熟能詳的作品及《威廉．泰爾》：序曲 (選段) 。壓軸環節由樂團聯同北京、上海、貴州等地的笙演奏家，與全場參與者一同首演香港作曲家伍卓賢創作的《千簧和鳴》，並力爭刷新健力士世界紀錄。
節慶後續精彩 專業大賽與揭幕音樂會
「國際笙簧節2026」後續活動包括於5月6至8日與上海音樂學院合作舉辦「鳳簧爭鳴 笙韻新章」中國笙演奏專業大賽及作品徵集，以及9月19至20日在香港文化中心音樂廳舉行的第50樂季揭幕音樂會「千簧一宇」，將邀請國際知名笙演奏家、團隊及馬拉松代表與樂團同台，展現當代笙藝術的多元風貌。
活動
啟動儀式及笙簧馬拉松：3月22日 下午2:15 - 4:00 （「龍之九子」廣場及主場館外圍）
國際笙簧節2026開幕禮暨黃昏戶外音樂會：3月22日 下午4:30–6:00 （東營草地）