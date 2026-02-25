香港中樂團笙簧馬拉松3月22日啟德體育園千人合奏　免費入場

香港中樂團年度將於3月22日在啟德體育園舉行「笙生不息 - 國際笙簧節」揭幕活動「千簧和鳴」笙簧馬拉松，匯聚全球逾1500名中西樂的簧片樂器愛好者同場合奏，挑戰​​刷新世界紀錄。當晚亦設有黃昏戶外音樂會，將中樂打造為文旅融合的國際盛事。當日活動免費開放予公眾參與，活動亦將全球直播。

連結古今中西 讓世界聽見中樂新聲

「國際笙簧節」活動由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授構思發起。他表示，樂團一向注重與民同樂，自2001年起已經與市民大眾一同創下多個健力士世界紀錄。而笙是中華三千年禮樂文明的活化石，透過跨地域、結合實體與線上的千人合奏，能讓古老的笙與西方的口琴、風笛等簧片樂器家族對話，展現中樂與時並進的活力，並連結全球樂手與觀眾。