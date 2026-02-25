香港中樂團與香港藝術節攜手呈獻 「第54屆香港藝術節：樂旅中國」 三部首演新作展現中樂「想像、傳承、創造」

香港中樂團

由香港中樂團與香港藝術節攜手呈獻的「第54屆香港藝術節：樂旅中國」，將於2026年2月28日（星期六）假香港大會堂音樂廳舉行。今年的節目由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌親自策劃，帶來三部首演新作，從不同角度展現中樂的當代表達，以及中、西、古、今的交融面貌。 開場作品《中華狂想曲》由盧森堡作曲家馬塞・溫格勒（Marcel Wengler）創作。溫格勒多年來與香港中樂團保持緊密合作，並曾擔任多項國際音樂比賽評審。新作歷時五年完成，以「狂想」為核心概念，透過自由的旋律與節奏結構，讓西方音樂語法與中樂音色相互交織，呈現跨文化音樂對話的成果。

緊接登場的《崑曲三折》由青年作曲家李博禪創作，原為中央芭蕾舞團及上海音樂學院聯合委約的交響組曲。作品靈感取自三段崑曲折子戲，作曲家運用西方交響「樂章」的結構理念，與中國傳統戲曲的節奏及情境融合。此次中樂團版本首演，將進一步展現傳統劇種如何在不同音樂形式中延續生命力，使觀眾得以在音樂聲中重溫崑曲的典雅之美。 另一焦點作品《線狂》，則以陝西合陽縣的提線木偶戲曲「線腔」為創作靈感。閻惠昌早於2023年應陝西省廣播電視民族樂團邀請而創作此曲，並邀請陝西線腔演奏家王坤擔綱演出。王坤將於現場以一人之力演奏皮弦胡、鼓板懷等七種傳統樂器，並兼負戲中人物的唱、念、奏的表演，讓觀眾體驗中樂舞台與傳統戲曲民藝融合的嶄新形態。閻惠昌分享指，《線狂》源於他多年來對線腔藝術的關注與情感，希望藉此將地方民間藝術以現代音樂形式推向更廣闊的舞台。

閻惠昌表示，「樂旅中國」系列由香港中樂團與香港藝術節共同打造，至今已延續超過十五年。該品牌每年邀請來自內地及海外的作曲家，以音樂作品呈現中國與世界各地的文化交流與藝術對話，並透過現代中樂合奏的表現形式，促進跨地域音樂家之間的合作。他指出，今年的三首世界首演作品貫穿「想像、傳承與創造」三大主題，構成連貫的音樂旅程。作品融合中西音樂元素，並結合地方戲曲與傳統民間藝術，展現「樂旅中國」系列持續尋求藝術突破與跨文化對話的核心理念。