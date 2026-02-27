靈光⼩學（深井）第五屆「Emmanuel World Fair」校園內環遊世界 英⽂玩轉世界多元⽂化

靈光⼩學（深井）第五屆「Emmanuel World Fair」世界⽂化嘉年華實踐三年發展藍圖，培育具抗逆⼒與⾃信的全球公⺠

2026年1⽉22⽇及23⽇，靈光⼩學（深井）校園洋溢著歡慶氣氛，佈滿了呈現多元⽂化的裝飾和設計，更迎來了6位來⾃不同國家的⽂化推廣⼤使，為校園增添了濃厚的國際氛圍。第五屆靈光⼩學 （深井）「Emmanuel World Fair 世界⽂化嘉年華」正在校園裡隆重舉⾏，這不僅是⼀場年度盛事，更是學校實踐「三年發展計劃」的⽣動寫照——以「擴闊視野」為核⼼，透過多元化體驗，擴闊學⽣視野，培養抗逆精神，發掘多元智能。精⼼設計的六國世界⽂化深度體驗攤位、全英⽂沉浸環境，以及豐富的校內外資源整合，靈光⼩學（深井）正⽣動描繪⼀幅「學⽣們未必可以環遊世界，但可在校內環遊世界」的全⼈教育圖景。

三年發展藍圖：從「擴闊視野」到「內化素養」 第五屆「Emmanuel World Fair」世界⽂化嘉年華活動成功舉辦的背後，是靈光⼩學校⻑及⽼師們清晰⽽堅定的教育理念。該校的三年發展計劃聚焦兩⼤主軸：⼀是建構校園抗逆⽂化，保持師⽣身⼼靈健康；⼆是發掘學⽣多元智能，照顧多樣性以提升⾃信⼼。「我們希望學⽣通過⼤量校內外的體驗與經歷，不是被動接收知識，⽽是主動⾯對挑戰、解決問題，從⽽培養積極⾯對困難的態度。」⿈啟倫校⻑在活動現場分享道，「同時，我們致⼒創造多元的展示平台，讓每個孩⼦都能發現⾃⼰的亮點，擁有『我係得既』的⾃信。」

此屆「世界⽂化嘉年華」正是這兩⼤⽬標的完美融合與實踐。學⽣在「校園環遊世界」的過程中， 必然會遇到語⾔溝通、陌⽣⽂化體驗、技能學習（如舞蹈、運動、遊戲）、團隊溝通合作等各種⼩挑戰，⽽活動的設計正⿎勵他們以開放、嘗試的⼼態去擁抱這些「困難」，並在體驗後獲得成就感與⾃信⼼。學校亦同步營造感恩氛圍，⿎勵師⽣間的正⾯互動與欣賞，將抗逆⼒與正能量內化為校園⽂化，實現正向教育的⽬標。 沉浸式「世界之旅」：英⽂為媒介，深度體驗世界多元⽂化

「當學⽣未來⾛出世界，英⽂能⼒很重要。因此，我們以英⽂作為這次嘉年華的媒介，通過語⾔這⼀媒介讓學⽣深度體驗世界多元⽂化」活動負責⽼師在現場分享道。活動現場，從指示牌、攤位說明、攤位活動實踐、到師⽣交流甚⾄同學與同學之間的交流，處處洋溢著英⽂氛圍。這與學校⽇常 的英⽂教學優勢密不可分：學校擁有極⾼⽐例的外籍⽼師優勢，約50%的英⽂課堂皆由外籍教師施教，學⽣從⼩便能在豐富語境與多元活動中接觸地道英語，愉快學習，樹⽴全球公⺠的責任和意識。

學校核⼼價值：平等尊重，重視學⽣實踐體驗 本次靈光⼩學（深井）「世界⽂化嘉年華」活動，不僅傳授知識與技能，更將平等、尊重的價值觀⾃然融⼊全校師⽣的互動體驗之中。學⽣在各項⽂化活動中學習理解平等和尊重、接納多元；教師則通過引導與⽀持，營造⿎勵嘗試的學習氛圍，讓每位學⽣都能安⼼探索、⾃信表達，在尊重多樣性的教育環境中，持續提升⾃我認同與⾃信⼼。 第五屆「Emmanuel World Fair 世界⽂化嘉年華」共設6個不同國家主題攤位，不僅是多元⽂化的展示窗⼝，更是⼀系列融合感官探索、⾃我挑戰與團隊互動的深度學習體驗。全校師⽣在參與傳統藝術創作、品嚐特⾊美⻝、體驗原住⺠舞蹈與團隊運動的過程中，親身感受各國⽂化精髓，在豐富多彩的活動裡培養跨⽂化理解與國際視野。

印度（India）來⾃印度指尖上的千年祝福—漢娜⼿繪藝術（Henna Art）

同學們圍坐在充滿印度⾵格裝飾的攤位前，在⽼師的指導下，深⼊地了解了「Mehndi」這⼀傳統印度藝術形式及其背後的⽂化習俗和祝福寓意，同學們興奮地⽤天然 Henna 顏料，在⼿背上繪製⾃⼰喜歡的圖案，「這是我第⼀次⾃⼰嘗試Mehndi⼿繪，我畫了⼀隻⼤象，因為⼤象象徵智慧和勇敢， 我希望我也能變得聰明和勇敢！」⼀位參與攤位的同學開⼼地說道。 英國（UK）：英式橄欖球背後的現代體育精神，學習團隊合作和堅持不懈的精神

最令同學們印象深刻的當屬英式橄欖球體驗，同學們不僅學習了橄欖球運動起源歷史和⽐賽規則與戰術思維，還分組練習傳接橄欖球特有的橢圓形球體，學習如何穩固持球、準確傳遞，並在指導下嘗試短距離衝刺突破，每個環節都充滿挑戰與樂趣。有同學在活動後興奮地表示：「希望將來我也能像真正的橄欖球運動員⼀樣，在賽場上為⾹港隊爭光！」 俄羅斯（Russia）：從傳統俄羅斯套娃到⽅塊積⽊拼圖，邏輯與空間思維的雙重挑戰

轉戰到俄羅斯攤位，⽼師耐⼼講解了俄羅斯傳統套娃（Matryoshka Doll）和俄羅斯⽅塊（Tetris）背後的歷史，並讓同學們限時動⼿拆解組裝套娃和俄羅斯⽅塊拼圖，同學們必須在限定時間內以團隊合作形式通過⽅塊形狀、旋轉⻆度與⼤⼩來迅速判斷擺放位置，不僅考驗同學們的⼿眼協調能⼒，更訓練空間推理與即時決策的邏輯思維，最重要的提升了團隊溝通和協作能⼒。

澳洲（Australia）：從當地美⻝到原住⺠⽂化——多元體驗中的感官探索

在澳洲攤位，學⽣們蜂擁⽽⾄挑戰了澳洲國⺠經典⻝物「Vegemite抹醬麵包」和「彩虹麵包」，親身感受這份獨特飲⻝⽂化帶來的味覺衝擊，有同學們在品嚐Vegemite後笑著說：「原來澳洲的味道是這樣！雖然很特別，但我想再試⼀次。」⽼師還透過⽣動的故事與實物展示，帶領學⽣認識迴⼒鏢（Boomerang）背後的原住⺠智慧與⾃然哲學。 薩摩亞（Samoa）：從原住⺠⽕⼑舞到團隊接⼒遊戲——勇氣與⾳樂韻律的雙重體驗

薩摩亞攤位中則環繞著棕櫚葉與鮮花伴隨著充滿節奏感的原住⺠⾳樂，彷彿置身南太平洋的⼩島中。⽼師們親⾃介紹了薩摩亞原住⺠的國家歷史和⽂化習俗，並親⾃示範了⽕⼑舞的棍棒旋轉、繞頸、繞背等基礎⽕⼑舞表演技巧，精彩的表演引得現場熱烈掌聲。學⽣們跟著⽼師們學習基礎旋轉與步伐，並通過分組開展⽕⼑舞接⼒賽的遊戲。同學們體驗後開⼼地分享：「原來薩摩亞的舞蹈這麼有趣！我覺得⾃⼰好像真的在島上跳舞！」 巴基斯坦：從華服珠寶到⾆尖美味——⽂化藝術與甜品美⻝的雙重體驗

在巴基斯坦攤位，同學們不僅有機會品嚐當地特⾊的傳統甜點巴菲 (Barfi)，更能親身穿戴巴基斯坦傳統服飾「Shalwar Kameez」，搭配精緻的項鍊與⼿鐲等飾品，親身感受該國服飾⽂化的藝術魅⼒。當同學們身著⾊彩繽紛的服飾、佩戴閃耀飾品相互展示時，現場洋溢著歡欣的氣氛。⼀位⼩四學⽣興奮地分享：「這些⾐服的花飾好精美，穿起來感覺特別隆重，好像真的在過節！」 匯聚資源，連結世界：從校內世界⽂化嘉年華活動到國際⼤舞台 靈光⼩學（深井）是⼀間國際化體驗豐富的學校，除了校園內的多元⽂化沉浸體驗，為學⽣⾛向國際舞台奠定穩固基礎；校外的國際研學交流，則進⼀步拓展師⽣的全球視野與跨⽂化能⼒。除了校內豐富多元的⽂化活動和外籍⽼師的⽀援，靈光⼩學（深井）也⼀直全⼒⽀援師⽣「⾛出世界」的國際研學契機。例如，2025年的「五⽇四夜成都STEAM⽂化探索之旅」，學校帶領四⾄六年級的學⽣共同在歷史與現代科技的交匯中學習，學⽣看到祖國千萬歷史⽂化遺產，更認識到最前瞻的科技；在今年6⽉，也將會有數⼗位學⽣遠赴新加坡，開展STEAM英語學習及⽂化探索的研學之旅，活動獲得亞洲STEAM教育協會及新加坡科學中⼼作出全⼒的⽀持，為學⽣帶來不⼀樣的體驗。這將進⼀步把校內所學的語⾔能⼒、⽂化理解與STEAM應⽤，置於真實的國際環境中進⾏實踐，真正實現「讀萬卷書，⾏萬⾥路」。

靈光⼩學（深井）整合校內外豐富資源，從校園延續多屆的「世界⽂化嘉年華」活動到世界各地的 「深度研學計劃」，構建出內外聯動的國際教育體系，讓學⽣在多元情境中逐步發展成為具備全球競爭⼒的未來⼈才。 靈光⼩學（深井）⻑期致⼒推動學⽣全⼈發展，以「擴闊視野、建⽴抗逆⼒、發掘多元智能」作為三⼤核⼼教育⽅向，其理念近年獲得⾹港學界及多家教育機構的廣泛認同與⽀持。學校⼀⽅⾯在課堂中推動多元智能與跨學科學習，另⼀⽅⾯積極與專業機構建⽴合作，為學⽣打造兼具國際視野與本地關懷的學習環境。

是次活動誠邀多家⼤型教育機構聯合協辦，包括⾹港最⼤科學教育機構-⼩⼩科學超⼈教育集團、⾹港教育界最⼤社會企業-極熊教育科技、⾹港⼤型英語集團-Babington，以及創科界權威-亞洲 STEAM教育協會等，為本次活動注⼊專業⼒量，共同推動多元⽂化與跨學科學習體驗。 活動當天，亞洲STEAM教育協會創會會⻑彭善檒先⽣親臨靈光⼩學（深井）現場，⾒證了第五屆 「Emmanuel World Fair世界⽂化嘉年華」的盛況，並與校⻑⿈啟倫先⽣、⽼師團隊及師⽣代表進⾏親切交流，共同探討⽂化體驗教育與STEAM跨學科融合的實踐成效。彭善檒先⽣⾼度讚揚學校將⽂化體驗與學科知識深度融合的教育實踐，認為這種「以英⽂為媒介、以⽂化體驗為路徑」的教學設計，不僅能全⾯激發學⽣的學習潛能，更有助於培育兼具⽂化理解⼒、國際視野與創新素養的未來⼈才。

靈光⼩學（深井）的「Emmanuel World Fair」，不僅是⼀場熱鬧的嘉年華，更是學校教育理念的⽴體實踐，也是三年發展計劃從藍圖⾛向現實的⽣動體現。學校透過有系統地籌辦多元⽂化活動，持續深化「擴闊視野」的教育承諾——不僅拓展學⽣對世界的地理認知與⽂化理解，更深刻開啟他們的⼼靈視野與⽣命潛能。 在這⽚獨特的學習⼟壤中，學⽣以英語為橋樑溝通世界、⽤親身實踐感知⽂化、以開放胸懷擁抱多元。每⼀次勇敢的「嘗試」與⾃主的「探索」，都在逐步積累⾯對未知挑戰的從容與韌性。靈光⼩學所培養的，正是這樣⼀群既紮根本⼟、⼜⼼懷寰宇的新世代：具備國際視野、⽂化理解⼒與內在⼒量的未來世界公⺠。