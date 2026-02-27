「愛犬の保健寫真日」結合 AI 健康分析、專題講座與人寵寫真體驗

FUJIFILM House of Photography × CHŪPETTO × Pet Space聯乘呈獻「愛犬の保健寫真日」，將於2月28日12nn – 6pm在荃灣南豐紗廠FUJIFILM House of Photography舉行，由CHŪPETTO自主研發的AI系統提供現場舌象圖像分析，協助寵主了解毛孩身體體質及潛在健康風險，並生成即時健康分析報告。Pet Space則於3pm-4pm舉行愛犬健康專題講座，探討尿道結石的早期症狀、成因及日常預防重點。在FUJIFILM專業攝影空間內，為毛孩與主人拍攝高質素紀念照片，為鼓勵更多寵物家庭參與健康管理，特設：HK$98 MyPet Health寵物健康智能身份證＋即場專業攝影師拍攝＋免費印製 6R 相片乙張；自助寵物攝影體驗活動限定優惠：HK$100可享15分鐘自助寫真體驗！

報名：https://www.chupetto.com/health-event-feb