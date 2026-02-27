熱門搜尋:
出版：2026-Feb-27 10:15
更新：2026-Feb-27 10:15

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華2026 送總值逾100萬元獎品

愉景灣年度親子活動 –「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」將於復活節期間（4月3日至4日）載譽歸來。活動誠邀3至10歲的小朋友，於大白灣沙灘上搜尋色彩繽紛的復活蛋，換取豐富獎品。大會準備了超過50,000份精美獎品及特別大獎，總值超過港幣100萬元，務求令每一位參與的小朋友都盡興而歸！為讓復活節假期節目更豐富，愉景灣在活動期間至4月6日將化身為大型遊樂場，除了沙灘獵蛋遊戲，大會更安排了多項精彩體驗。另外，香港愉景灣酒店亦特別推出「復活節沙灘獵蛋住宿優惠」，住宿計劃包含「獵蛋通行證套票」一張，一家大小可輕鬆享受復活節假期。  
詳情：https://www.dbeasteregghunt.com/  或 https://www.visitdiscoverybay.com/tc/whats-hot-event/

