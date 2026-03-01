熱門搜尋:
出版：2026-Mar-01 01:30
更新：2026-Mar-01 01:30

協青社35周年新啟航 四項新服務支援青年

Photo A

一眾嘉賓拍攝大合照

協青社（Youth Outreach/ YO）於2月28日舉行「35週年新啟航慶典暨新年家庭同樂日」，以「新啟航」為主題，標誌着機構扎根社區、服務青年三十五載的重要里程。現場設有匹克球體驗、三人籃球賽、青年創意攤位及街頭音樂表演等多項互動環節，讓公眾感受青年活力。

活動邀得社會福利署署長杜永恒先生擔任主禮嘉賓。杜署長致辭時表示，協青社多年來致力支援青年成長，積極善用社會各界資源，推出包括「蒲吧」、「協青街舞劇」及「嘻哈學校」等多元化及創新服務，緊貼青年潮流文化，啟發其潛能，培育自信，成效顯著，實在值得肯定。

協青社成立於1991年，由李文烈神父創立。九十年代初，香港缺乏緊急介入服務，李神父以每年一元象徵式租金，租用旺角砵蘭街單位開設危機介入宿舍，為離家出走或無家可歸青少年提供暫宿及輔導。翌年，他更成立全港首支深宵跨區外展隊，主動接觸街頭青少年，開創先河。

Photo B

與青年人一同進行「協青35週年新啟航慶典暨新年同樂」啟動儀式。（由左至右： 「蟲森歷情」項目贊助商代表 Jade Ng、「蟲森歷情」項目贊助商代表Rittou Lee、「蟲森歷情」項目贊助商代表 Pat Ng、周大福珠寶集團社會公益總監劉明燕女士、璟華資產管理(亞洲)有限公司首席執行官區雋先生、協青社會長黃紹基先生、社會福利署署長杜永恒先生 JP、嘉里建設有限公司傳訊經理周凱怡女士、慧妍雅集執行委員會會長朱凱婷女士、慧妍雅集前會長劉倩婷博士M.H.及慧妍雅集前會長李潔瑩女士

多年來，協青社因應青少年需要不斷拓展服務，現已發展為24小時一站式青年支援平台，服務涵蓋深宵外展、緊急住宿、臨床心理輔導、青少年中心「蒲吧」及熱線輔導等。

協青社會長黃紹基致辭時表示，機構三十五年來堅守陪伴青年成長的使命，在各界支持下，透過多元創新服務發掘青年潛能，讓他們以生命影響生命，回饋社會。

圖六：四項全新青年項目投入服務 。 圖三：四項全新青年項目投入服務 。 圖四：四項全新青年項目投入服務 。 圖五：四項全新青年項目投入服務 。

典禮後，協青社正式啟動四項新服務，包括新款深宵外展車、供青年參與戲劇營運的Black Box項目、提供減壓空間的Silence & Recharge Box，以及以鸚鵡及爬蟲互動為主題的「蟲森歷情」項目。四項服務分別獲嘉里建設、周大福珠寶集團、璟華資產管理及慧妍雅集等機構支持，進一步拓展青年服務領域。

