協青社35周年新啟航 四項新服務支援青年

協青社（Youth Outreach/ YO）於2月28日舉行「35週年新啟航慶典暨新年家庭同樂日」，以「新啟航」為主題，標誌着機構扎根社區、服務青年三十五載的重要里程。現場設有匹克球體驗、三人籃球賽、青年創意攤位及街頭音樂表演等多項互動環節，讓公眾感受青年活力。

活動邀得社會福利署署長杜永恒先生擔任主禮嘉賓。杜署長致辭時表示，協青社多年來致力支援青年成長，積極善用社會各界資源，推出包括「蒲吧」、「協青街舞劇」及「嘻哈學校」等多元化及創新服務，緊貼青年潮流文化，啟發其潛能，培育自信，成效顯著，實在值得肯定。