獅子會連辦4場新春盆菜宴 溫暖宏福苑受災家庭

獅子會的新春盆菜宴由啟褔居開始，並會和暫居於洪水橋樂翹樓, 新田部屋及大埔善樓的宏褔苑 居民一齊共享團圓盆菜。

為讓受火災影響而痛失家園的宏福苑居民感受農曆新年同心團圓、共賀新春的傳統，國際獅子會中國港澳303區(「獅子會」)特於2月28日及3月1 日，連續舉辦了4場新春盆菜宴，招待總共約1,000名暫住於過渡性房屋的大埔宏福苑居民，與他們一同分享節日的喜悅與温情，以傳統團圓滋味，為受災居民注入信心與力量。

是次活動邀請暫居於啟福居、新田部屋、善樓以及樂翹樓的宏福苑居民免費出席。獅子會代表除了送上新春祝福，又與居民圍坐共進盆菜，談話家常、送上鼓勵，並準備了福袋派發予出席的居民，期望透過這一系列新春活動，傳遞社會互助友愛的正能量，助力受災居民渡過難關、以滿滿的正能量迎接新歲。