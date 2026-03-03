獅子會連辦4場新春盆菜宴 溫暖宏福苑受災家庭

為讓受火災影響而痛失家園的宏福苑居民感受農曆新年同心團圓、共賀新春的傳統，國際獅子會中國港澳303區(「獅子會」)特於2月28日及3月1 日，連續舉辦了4場新春盆菜宴，招待總共約1,000名暫住於過渡性房屋的大埔宏福苑居民，與他們一同分享節日的喜悅與温情，以傳統團圓滋味，為受災居民注入信心與力量。
是次活動邀請暫居於啟福居、新田部屋、善樓以及樂翹樓的宏福苑居民免費出席。獅子會代表除了送上新春祝福，又與居民圍坐共進盆菜，談話家常、送上鼓勵，並準備了福袋派發予出席的居民，期望透過這一系列新春活動，傳遞社會互助友愛的正能量，助力受災居民渡過難關、以滿滿的正能量迎接新歲。
獅子會總監梁鳳華獅姐表示：「宏福苑發生火災之來，獅子會總動員以不同活動和服務積極支持受火災影響的居民，除發動籌款以應對災民的燃眉之急外，又啟動『大埔災民綜合支援與安居計劃』，協助居民盡快在過渡性房屋安定下來。考慮到居民仍有一大段路要走， 我們亦會不斷調整服務方向，從初期的緊急援助，會逐步轉向中長期的生活支援與社區關懷。未來，我們將舉行定期家訪，緊貼他們的需要; 亦會提供健康檢查，以及關注受災居民心理及精神健康的狀況，確保他們在新生活中獲全方位的支持。」