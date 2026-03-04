大家樂集團「大家開飯」計劃捐贈18,000份軟餐 照顧社區需求 元宵佳節探訪院舍送暖 共享輕嚥包點慶團圓

集團早前為本年度「大家開飯」計劃舉行啟動禮，藉著「大家開飯食德樂 姥笑平安慶團圓」活動，向三個合作機構包括鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會及基督教家庭服務中心轄下院舍派發近2,000個輕嚥壽桃包、菠蘿包及小籠包，祝福大家馬年食「德」快樂，「姥」少平安。

大家樂集團（0341）連續第四年推出社區關愛項目「大家開飯」食物援助計劃。2025/26年度計劃合共提供總值約320萬港元的食物援助，首階段已於去年底展開，支援大埔宏福苑受災居民；第二階段於今日正式啟動，聚焦軟餐需求，向長者、咀嚼及吞嚥困難人士提供總共18,000份軟餐，推動共融飲食文化。

啟動禮由大家樂集團首席執行官梁可婷、大家樂集團食德樂總經理林志偉、大家樂集團休閒餐飲總經理鄧蕙翹、鄰舍輔導會執行委員會主席戴健文、香港耆康老人福利會行政總監甘淑嫻、基督教家庭服務中心助理總幹事彭淑玲一同主持。適逢元宵佳節，在啟動禮後， 集團義工隊走訪三個合作機構的轄下院舍，為長者們送上元宵佳節祝福，共度一個歡樂的 下午。

大家樂集團於2022年首次推出「大家開飯」計劃，透過集團的餐飲專長及遍佈全港的分店網絡，為有需要人士提供持續及便利的食物支援。踏入第四年，「大家開飯」繼續以食物連繫社區，去年底推出的第一階段，先為大埔宏福苑受災居民提供食物援助，迅速回應其急切需要。