熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-Mar-04 10:00
更新：2026-Mar-04 10:00

大家樂集團「大家開飯」計劃捐贈18,000份軟餐 照顧社區需求 元宵佳節探訪院舍送暖 共享輕嚥包點慶團圓

分享：
20260303 01

（左起）鄰舍輔導會執行委員會 主席戴健文、大家樂集團食德樂 總經理林志偉、基督教家庭服務 中心助理總幹事彭淑玲、大家樂 集團首席執行官梁可婷、香港耆 康老人福利會行政總監甘淑嫻、 大家樂集團休閒餐飲總經理鄧蕙 翹主持啟動儀式。

adblk4

大家樂集團（0341）連續第四年推出社區關愛項目「大家開飯」食物援助計劃。2025/26年度計劃合共提供總值約320萬港元的食物援助，首階段已於去年底展開，支援大埔宏福苑受災居民；第二階段於今日正式啟動，聚焦軟餐需求，向長者、咀嚼及吞嚥困難人士提供總共18,000份軟餐，推動共融飲食文化。

集團早前為本年度「大家開飯」計劃舉行啟動禮，藉著「大家開飯食德樂 姥笑平安慶團圓」活動，向三個合作機構包括鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會及基督教家庭服務中心轄下院舍派發近2,000個輕嚥壽桃包、菠蘿包及小籠包，祝福大家馬年食「德」快樂，「姥」少平安。

adblk5

20260303 02

集團義工隊出發探訪院舍。

啟動禮由大家樂集團首席執行官梁可婷、大家樂集團食德樂總經理林志偉、大家樂集團休閒餐飲總經理鄧蕙翹、鄰舍輔導會執行委員會主席戴健文、香港耆康老人福利會行政總監甘淑嫻、基督教家庭服務中心助理總幹事彭淑玲一同主持。適逢元宵佳節，在啟動禮後， 集團義工隊走訪三個合作機構的轄下院舍，為長者們送上元宵佳節祝福，共度一個歡樂的 下午。

大家樂集團於2022年首次推出「大家開飯」計劃，透過集團的餐飲專長及遍佈全港的分店網絡，為有需要人士提供持續及便利的食物支援。踏入第四年，「大家開飯」繼續以食物連繫社區，去年底推出的第一階段，先為大埔宏福苑受災居民提供食物援助，迅速回應其急切需要。

adblk6

為進一步推動「同桌共膳」的共融飲食文化，第二階段的計劃透過鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會及基督教家庭服務中心，向有需要的長者、咀嚼及吞嚥困難人士發放總共18,000份「軟餐券」，憑券可換領食德樂輕嚥料理便當及上海姥姥「軟滬餐」菜式，詳情如下：

螢幕擷取畫面 2026 03 04 095406

大家樂集團首席執行官梁可婷表示：「大家樂扎根香港50多年，一直以『香港人的大食堂』為使命，致力照顧社區的不同餐飲需要。透過『大家開飯』，我們希望為有需要的人送上一餐溫暖，讓他們安心『開飯』。非常感謝鄰舍輔導會、耆康會和基督教家庭服務中心的支持，讓本年度的計劃能夠深入社區，惠及有需要的朋友。在院舍探訪活動中，見到長者們享用輕嚥包點後綻放燦爛的笑容，讓我們深深體會到食物安慰身心、連結社區的力量。集團未來會繼續積極回饋社區，以愛心延續希望。」

adblk7

20260303 03

集團派發共2,000個輕嚥壽桃 包、菠蘿包及小籠包。

20260303 06 20260303 07 20260303 04 20260303 05

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務