出版：2026-Mar-06 07:30
更新：2026-Mar-06 07:30

上水廣場全港首個匹克球節：「PICKLE SKY光影‧動感匹克球」

PICKLE SKY 5
由即日起至315日，上水廣場推出全港首個匹克球節：「PICKLE SKY光影‧動感匹克球」，商場L5晴空花園現化身為戶外空中花園匹克球場，配備專業教練指導及運動裝備，讓初學者及親子可輕鬆上手。除了豐富活動，市民可於指定時段預約戶外空中花園匹克球場自由打，或參加由SX Pickleball專業教練指導的團體訓練班，全面掌握匹克球技巧。The Point會員憑指定消費額，可免費換領30分鐘體驗課乙次（每班名額4-6人），上水廣場更特別推出「Pickle Fun享樂禮遇」，憑指定消費即送限量禮券及匹克球運動套裝。
查詢：2639 9638 
詳情：https://tinyurl.com/picklesky

