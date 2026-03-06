大新銀行推出一系列存款年利率優惠，包括「52週儲蓄挑戰」的「夢想成真」零存整付儲蓄計劃、以及可穩定收息的「悅出本息」定期存款，特優年利率高達2.8%，兩款產品均受香港存款保障計劃保障（保障額為80萬港元）。即日起至2026年3月31日，全新存款客戶成功開立12個月存款期或參加「52週儲蓄挑戰」之「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，並符合指定要求，可享特優年利率高達2.8% ！全新存款客戶成功開立12個月之「悅出本息」定期存款（存款額為100,000港元至500,000港元），可享特優年利率高達2.8%！(*受有關條款及細則約束)
官網：www.dahsing.com
大新銀行 高達2.8%存款年利率優惠
