【你係濕水面包人?】

受寒濕困擾人士，其中一個表徵是面部﹑下肢易有虛肥，似有千斤墜的感覺，好沈重；於午飯後或下雨後情況會加劇，隨時脹多一個碼！成因是脾胃功能弱，未能發揮化濕工作，午飯後脾胃更是負荷，消化慢，令濕氣積聚。精神上亦盡顯疲態，做任何事都提不起勁。人氣爆燈的「余仁生祛濕寶」，不但可以調理脾胃，還有益氣作用，改善身體內循環，令濕氣速速走，面部及身體都回復輕盈，回復精神爽利！95%用家認同「余仁生祛濕寶」有效紓緩長期濕困^﹑近90%用家認同有助改善身體虛肥#﹑100%用家認同有效祛寒濕+! 精明入手玫略，記住祛濕方程式:【基本調理】1盒：精神爽利、利水消腫，【解決痛點】2盒：改善濕便，廁所回復清新，不再尷尬，【固本培元】3盒：補脾益氣、面色好，整個人煥然一新。
^根據ESD Services Limited 2025年11月網上意見調查,59名受訪者 (ESDlife 會員及訪客) 服用余仁生祛濕寶14日後對產品的評價。
#根據ESD Services Limited 2025年11月網上意見調查,48名受訪者服用余仁生祛濕寶28日後對產品的評價。
+根據ESD Services Limited 2025年11月網上意見調查,108名受訪者服用余仁生祛濕寶14日後對產品的評價。