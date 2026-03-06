余仁生春來養生　綻放健康色彩

春天是為全年健康打好基礎的關鍵季節，余仁生於 3 月 6 日至 4 月 16 日期間 ，推出多款超值「滋補養生組合」優惠，包括可於余仁生門市或網店以6折，即$1,598購買「皇牌護肺蟲草組合」—— 野生冬蟲夏草膠囊 (30粒裝)及珍貴野生冬蟲夏草(10條裝) (組合標準價$2,670)。單買珍貴野生冬蟲夏草(10條裝)亦只需$598 (標準價$880)。余仁生指定盒裝野生冬蟲夏草低至72折！買指定盒裝野生冬蟲夏草/燕窩/參類滿淨值$12,000，即送陳皮普洱茶 (4個裝) (標準價$259)；買滿淨值$15,000，更可享額外98折！此外，余仁生多款人氣指定膠囊任選2件75折；買兩盒再送強筋健骨關節寶膠囊 (10粒裝) (價值$79)！

電話：2544 3308

網址：https://shop.euyansang.com.hk