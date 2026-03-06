粵菜老字號「神燈」 3至4月限定套

「神燈海鮮酒家」一直以「懷舊手工粵菜」及「本土情懷」深得食客喜愛。於3至4月期間，「神燈海鮮酒家」及全新親民品牌「神燈會館」同步推出期間限定專享套餐，並以「原隻豬手鮑魚煲」作為核心亮點。針對追求高品質、傳統功夫菜的食客，「神燈海鮮酒家」（尖沙咀、佐敦、銅鑼灣店）推出$1,288/4位（另收茶芥）套餐，集合多款名菜包括蜜汁脆燒鱔、清蒸虎杉斑及生炸黃油雞（半隻）；「神燈會館」（屯門店）則以極高性價比，推出 $688/4位（另收茶芥）套餐，讓大眾能以親民價品嚐包括潮州凍烏頭、酥炸蠔仔餅、韮菜豬紅等高級食材。

查詢：2866 6177（尖沙咀店）/ 2866 6292（佐敦店）/ 2512 9688（銅鑼灣店）

2528 6222 神燈會館（屯門店）