南灣如心酒店煥新亮相 營造都市綠洲 全新大堂、翻新客房及 Nina Communal 多元化共享空間隆重登場

如心酒店集團（華懋集團旗下酒店業務）南灣如心酒店完成自2010年開業以來的大型翻新工程，重新定位為香港島南區的都市綠洲，融合舒適與雅緻，鄰近各大景點。酒店距離黃竹坑站僅五分鐘步程，鄰近海洋公園及香港仔。全新大堂、432間翻新客房，以及 Nina Communal 多元化共享空間 — 配備酒 吧及備餐設施的公共場地 — 現已亮相，為家庭旅客、商務人士及休閒訪客帶來時尚設計、社交互動及多元設施。 如心酒店集團總裁曼寧先生表示：「這項超過港幣1億2千萬元的翻新工程，是我們致力為每位賓客提供優質、舒適及當代住宿體驗的重要里程碑。全新空間設計和諧、靈活且適合家庭入住，同時便利連接香港島各大景點。」

以南港島的自然景觀為靈感設計 由 LAUD 設計工作室設計，翻新工程靈感源自香港島南區的自然景觀，展現優雅而穩重的設計美學。全新酒店大堂融合高雅與溫暖氣氛，天然木材、雲石細節及柔和燈光營造出精緻格調，開放式設計貫通接待區、休憩區及共享空間。精心規劃的座位安排為家庭、商務旅客及團體提供自在體驗，令大堂既是迎賓之所，也是社交樞紐。 客房延續這一設計理念，開放式布局引入自然光線。橡木材質帶來溫潤觸感，象牙色調拓展空間感。棕色皮革及綠色布藝作點綴，營造出時尚與自然的和諧氣息。每一細節均精心挑選，呈現寧靜而寫意的住宿感受，讓室內與環境融為一體。

Nina Communal 多元化共享空間：充滿活力的社交樞紐 全新 Nina Communal多元化共享空間隨翻新大堂一同登場，是提升賓客體驗的核心亮點。作為集團的品牌特色，繼荃灣西如心酒店及九龍東如心酒店後，南灣如心酒店成為第三個版本，每一處均具獨特定位。這個面積約260平方米的多元化共享空間，旨 在促進交流與互動。賓客可在此煮食、餐飲、社交、工作和休閒。空間設有備餐設施及時尚酒吧，營造輕鬆氣氛，既可放鬆身心，也可與朋友聚會；同時亦為旅客提供靈活的工作及交流場所。

受都市活力啟發，空間以舒適而精緻的設計呈現，並配合精心規劃的座位分區。它營造出優雅氛圍，既適合獨遊旅客、家庭及團體，也特別吸引追求靈活、自在及社交互動的長期住宿客人。除日常使用外，Nina Communal更為不同社交活動及社區聚會提 供平台，成為連結人群、豐富社區體驗的活力樞紐。

理想住宿選擇 酒店設有 432 間客房及套房，面積由 30 至 81 平方米不等。房型包括 6 間設有私人露台的客房、13 間可容納最多五位賓客的家庭房，以及位於頂層的 4 間特色露台套房，盡覽香港南區壯麗景色。酒店現已迎接賓客入住，全新裝修的家庭房及套房將於 2026 年第三季推出。 賓客可於酒店自助餐廳 I-O-N 品嘗東南亞風味美食。酒店亦設有三間會議室，並提供設備齊全的健身房（24 小時開放）及戶外泳池。這些設施與共享空間互相配合，兼顧社交與商務所需，進一步確立酒店作為家庭出遊、商務旅程及休閒度假的首選之地。

探索如心新篇章 為慶祝這個全新篇章，南灣如心酒店誠意呈獻尊享住宿優惠。「探索如心新篇章」住宿計劃包括最優惠房價85折入住全新客房、享用每天雙人早餐及免費使用嶄新多元化共享空間。酒店亦特別推出長期住宿優惠，最少入住28晚，每月淨價港幣18,480元起， 為長住賓客提供寬敞空間、實用設施及社交場所。

南灣如心酒店是家庭出遊、商務旅程及城市度假的理想選擇。酒店地處新興商業樞紐，為訪客提供便利。 地址：香港仔黃竹坑道55號

