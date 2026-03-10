HPE：AI 原生網絡成為企業競爭力新基礎，香港應以「安全為先、自動駕駛」迎戰未來

HPE 香港及澳門董事總經理郭榮忠

在 AI、雲端與邊緣運算齊頭並進的年代，企業的網絡從來不只是「連接」這麼簡單。HPE 香港及澳門董事總經理郭榮忠直言，網絡正加速由被動的連接層，演進為智能、具策略性的業務基礎。他表示：「網絡不再只是線路和設備，而是直接影響績效、韌性與增長的『智能底座』。隨著 AI 融入與軟件定義架構成熟，網絡正在走向可預測、可自我修復與自我優化，確保一致的應用與用戶體驗。」 這場演進不只是技術更迭，更是企業治理的升級。「在多雲、邊緣與 AI 工作負載激增下，網絡已成為跨數據中心、公有雲與邊緣之間的統一架構（unifying fabric）。」他續指：「同時，零信任安全被直接嵌入網絡層，透過基於身份的存取與持續驗證，在大規模上以策略驅動安全。」更重要的是，網絡產生的遙測（telemetry）已成為新的商業智能來源，讓 IT 與業務決策更有數據支撐。

HPE 的差異化：AI 原生、自動駕駛、安全為先 在眾多玩家中，HPE 強調自己並非把 AI「黏」上舊平台，而是自底層以 AI 為核心重構。「我們打造的是 AI 原生（AI‑native）網絡，以自動化與洞察力驅動營運，自動化複雜工作、即時優化效能、預測未來需求，讓網絡以更低營運成本交付更高質素的終端體驗。」 HPE 近年收購 Juniper Networks，並迅速把 Mist AI 融入 HPE Networking 的安全為先產品組合，擴大了 AIOps 與代理式 AI（Agentic AI）的能力。「我們是業界首家提供自動駕駛、安全的 AI 原生網絡的廠商，具備自癒、自優化與持續演進。」他說：「安全不是外掛，而是內建。」他亦提到在 Black Hat USA 2025 上，HPE 宣布擴展網絡安全、韌性與合規方案，進一步落實安全為先、AI 原生策略。

Aruba × Mist：雙平台協同，五個月達成關鍵整合 談到 Juniper 與 Mist AI 的協同，他強調 HPE Aruba Central 與 HPE Mist 天然兼容：同為微服務架構、同樣內建代理式 AI，提供更高擴展性、靈活性與韌性。「我們把兩邊的 AI 創新互通起來，他舉例，Marvis Actions 與大型體驗模型（LEM）把自動駕駛營運與深度體驗洞察帶到 Aruba Central；同時 Aruba 的先進客戶端分析與零信任執行也進入 Mist。此外，Aruba Central 的 NOC 全局視圖也延伸到 Mist，形成一致的 AI 驅動營運體驗。「收購後僅五個月達成這種整合，反映我們的技術底蘊與對客戶價值的承諾。」

為香港而設：合規、本地部署與大灣區互聯 香港的監管與基建要求嚴格，尤其金融與醫療等行業。「對重視數據主權的客戶，我們提供 Aruba Central On‑Premises，本地保留數據同時保有雲原生 AIOps 能力。」郭榮忠指：「這對遵從《個人資料（私隱）條例》尤為關鍵。」針對延遲敏感場景（如交易），HPE 以 Juniper Session Smart Router 推動 AI 原生 SD‑WAN，以無隧道（tunnel‑free）架構降低延遲、提升應用效能；而在大灣區跨境營運，SD‑WAN 可智能路由、兼顧效能與合規。「AI 原生營運加上本地部署選項，讓企業享受自動駕駛網絡的預測維護、自主修復與智能流量管理，而不犧牲數據駐留與合規。」

直面三大本地痛點：空間、人才、成本 在香港，高密度與高成本是現實。托管價格上升與空置率下降，迫使企業在最小機架空間內榨出最高效能。HPE 以緊湊高密度解決方案應對；同時以 Mist AI 的 Marvis 虛擬網絡助理作為 IT 的「智能副手」，自動處理日常故障、異常偵測、策略衝突與硬件更換流程，把平均解決時間大幅縮短，讓有限的人手投向更高價值項目。成本方面，HPE 金融服務提供 AIOps 軟件 0% 融資與支援 AI 的網絡基建特別計劃，降低採用門檻，並以自動化持續壓低營運成本。

未來 3–5 年：AI 營運成標配、灣區一體化、全棧統一 展望未來，他點出三大趨勢。其一，AI 驅動的網絡營運將由競爭優勢變為市場標配：「網絡要能預測擁塞、即時按應用需求調整、甚至在故障發生前主動更換硬件。」其二，基建需無縫支援大灣區融合，在不同監管框架下提供一致體驗。其三，企業將摒棄割裂工具，走向統一的全棧平台：「從園區、分支、WAN 到數據中心，以單一營運框架與通用 AI 治理，藉雲原生協調把運算、儲存與應用納入同一智能系統。」

總結而言，HPE 的路線圖與香港企業的需求高度對齊。「我們的願景很清晰：以自動駕駛、安全的 AI 原生網絡，為客戶帶來一致而卓越的數碼體驗——不是未來式，而是進行式。」郭榮忠說。隨著 Aruba 與 Mist 的深度整合與安全能力擴展，這個「智能底座」正逐步成為香港企業數碼轉型的新常態與新競爭力。