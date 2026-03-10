香港中樂團再聯手香港作曲家聯會 呈獻六首原創中樂作品

去年備受好評的「香江華采」音樂會將再度舉行。香港中樂團聯同香港作曲家聯會及香港理工大學，將於3月13日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦《香江華采2.0》音樂會，首演六首全新原創中樂作品，涵蓋資深名家與青年作曲家的創作。
是次音樂會的六首全新原創中樂作品，其中三首來自公開徵集，由本港青年作曲家以「說好中國故事」為題進行創作，入選作品包括陳帥克的《司晨》、凌君亮的《燈火》及梁俊灝的《驚蟄》。另外三首則由香港中樂團特別委約三位作曲家度身訂造，包括陳永華的《鳳凰湼槃》、黃學揚的《花影春語》及許翔威的《沁香港灣風》。
香港中樂團藝術總監及終身指揮閻惠昌表示，樂團至今已委約或委編超過2,400首作品。他認為委約制度能為作曲家提供創作空間，並有助提升中樂藝術水平，期望透過音樂會讓觀眾見證香港中樂的多元發展方向，以及不同世代音樂人對傳統中樂的感悟。
三首委約作品各具特色。陳永華的《鳳凰湼槃》創作靈感源自大埔火災。據悉，陳永華原構思一首輕快作品，但因事件觸動，轉而譜出哀傷旋律以追思離世居民。樂曲前段以寬廣引言開展人生光明，中段由革胡與低音吹管奏出哀歌，後段則以廣東音樂風格象徵昂首向前。陳永華表示希望以此曲獻給大埔居民，願音樂帶來治癒力量。
許翔威的《沁香港灣風》從「香」與「風」兩種不可見的存在出發，嘗試以音樂捕捉大自然與人之間的感覺。樂曲節奏從容，多採用柔弱音量，追求細緻音色。黃學揚的《花影春語》則以琵琶古曲《陽春白雪》為靈感，分為「甦、馥、豔、生」四個段落，將春天意象融入音樂，期望作品讓觀眾在熟悉旋律中呈現新的故事。
音樂會同時將三首公開徵集的原創作品納入節目，讓年輕一代作曲家與前輩作品同台亮相，展示本地音樂創作的傳承與新生力量。
據了解，香港中樂團早於2006年已推出「香江華采」計劃，由香港中樂團與香港作曲家及作詞家協會合辦，除了進行相關採風之外，更是委約二十位著名香港作曲家以全港18區為主題創作，並於2010年在香港文化中心廣場舉辦音樂會，演出該批作品。