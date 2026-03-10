香港中樂團再聯手香港作曲家聯會 呈獻六首原創中樂作品

去年備受好評的「香江華采」音樂會將再度舉行。香港中樂團聯同香港作曲家聯會及香港理工大學，將於3月13日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉辦《香江華采2.0》音樂會，首演六首全新原創中樂作品，涵蓋資深名家與青年作曲家的創作。

是次音樂會的六首全新原創中樂作品，其中三首來自公開徵集，由本港青年作曲家以「說好中國故事」為題進行創作，入選作品包括陳帥克的《司晨》、凌君亮的《燈火》及梁俊灝的《驚蟄》。另外三首則由香港中樂團特別委約三位作曲家度身訂造，包括陳永華的《鳳凰湼槃》、黃學揚的《花影春語》及許翔威的《沁香港灣風》。