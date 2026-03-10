OCBC 華僑銀行香港首創「銀行 × 生活零售」分行 座落中環黃金地段 結合生活時尚與金融打造全新體驗

OCBC華僑銀行（香港）有限公司，位於中環皇后大道中35號的新中環分行正式開幕，為全港首間「銀行 × 生活零售」分行， 引進新加坡知名品牌老成昌的海外首間零售店，把生活時尚融入銀行，為客戶帶來更具溫度與品味的到訪體驗。在銀行數碼化時代，銀行突破傳統，以此嶄新模式重塑實體分行價值，讓客戶在處理銀行及財富管理事務的同時享受生活化元素，標誌著零售銀行服務邁向新里程碑。 憑藉2025年的強勁表現——華僑銀行宏富理財客戶按年增長逾30%、離岸客戶增幅超過40%、財富管理收入按年上升逾70%——OCBC華僑銀行香港推進「銀行 × 生活零售」的創新模式，尤其在高端客戶群服務上及其發展潛力。同時，新中環分行亦彰顯OCBC華僑銀行深耕亞洲主要市場的長遠願景；面對區內貿易、投資與財富流動的持續增長，銀行正積極投入以體驗為核心的零售銀行服務模式，旨在深化客戶互動並創造長遠價值，為可持續業務增長奠定堅實基礎。

回應客戶行為轉變 優化實體分行以推動財富管理策略 隨着客戶愈來愈多以數碼渠道處理日常交易，他們對深入、專業且具質素的理財諮詢需求持續上升。OCBC華僑銀行香港據此重新定義實體分行的定位，以專業諮詢為核心、提高互動與舒適度，並與數碼銀行服務互補，建立更長遠、更高價值的客戶關係。 作為此嶄新營運模式的重要部分，新中環分行內老成昌的零售店以經典斑蘭蛋糕及地道糕點作招徠，品牌跨界聯乘更突顯銀行的「新加坡-香港雙樞紐」優勢。OCBC華僑銀行香港與老成昌同樣擁有深厚的新加坡文化底蘊，雙方合作為客戶營造更舒適而具溫度的到訪體驗。OCBC華僑銀行香港希望將銀行服務更貼合客人需要，並更融入客人的日常生活。

從行業角度來看，此轉變反映銀行業正透過創新營運模式提升實體分行的角色及體驗: 實體據點不再只是交易窗口，而是推動高質素財富諮詢與客戶體驗升級的關鍵平台，並着眼於長期關係的建立。

與客交流為本 體驗全面提升 對客戶而言，「銀行 × 生活零售」轉化為以下以體驗為本的實際裨益： • 中環核心優勢：分行位處交通便捷的黃金地段，鄰近港鐵站、甲級寫字樓及高端零售區，方便客戶在日常行程中進行財富管理檢視與理財跟進。 • 專屬理財會議室：設有獨立的一對一理財會議室，支援與客戶關係經理進行更深入、聚焦的投資與財務規劃討論。 • 舒適、以交流為本的空間：逾 10,000 平方呎的分行規劃出休憩區，讓理財交流更從容、更具成效，並與客戶的數碼銀行使用習慣相輔相成。

• 生活品味與文化融入：分行引入具新加坡特色的生活零售元素，營造友善的到訪體驗並鼓勵持續交流，同時維持以理財諮詢為核心的定位。

金融結合生活 引領銀行新時代 新中環分行承襲集團於新加坡 Wisma Atria 的生活化分行經驗，並在香港中環全新落地實踐。「老成昌」零售店於分行內登場，打造結合生活時尚與金融的銀行空間，為專業理財場景增添人情溫度，營造出兼具專業與親和的體驗。 OCBC 華僑銀行環球個人金融服務主管郭斯強先生表示：「『銀行 × 生活零售』體現了OCBC 華僑銀行正在各個市場重新思考實體分行的角色。我們在新加坡 Wisma Atria 的生活化旗艦分行已證明，合適的場景能有效加深客戶關係，並提升理財諮詢的互動質素。新中環分行以此成熟模式為藍本，並貼合OCBC華僑銀行香港宏富理財客戶群的需要，進一步強化顧問為主導、創造高價值互動的策略重心。」

OCBC華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克先生表示：「承接2025年OCBC華僑銀行宏富理財客戶及財富管理收入顯著增長，我們持續投資於最重要的領域——客戶體驗、財富管理能力及科技。新中環分行是一個策略平台，讓我們深化客戶互動，並在區內提供一致而卓越的服務體驗。新中環分行同時反映我們致力打造具前瞻性的銀行模式，在競爭激烈的市場中突顯OCBC華僑銀行香港的獨特定位，並為客戶帶來更大的價值。」 OCBC 華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊女士補充：「中環是香港匯聚機遇及高度連通性的核心地段。新中環分行把個人化財富管理體驗帶到客戶經常到訪的地區，將便利性與他們所期望的理財深度及服務質素結合。透過分行內生活元素，我們打造一個鼓勵持續互動與支持長期關係建立的空間。」