賦能公眾防範投資騙案 投委會於理財教育體驗館推出全新反投資騙案體驗 並公布「投資者及理財教育獎2025」

投資者及理財教育委員會（投委會）今日於理財教育體驗館舉行「投資者及理財教育獎 2025 頒獎典禮暨投資遊戲啟動禮」。這項活動彰顯了投委會協助公眾防範投資騙案的堅定承諾，亦標誌著投委會數碼轉型、持續推動創新，以及提升市民理財能力方面的重要里程碑。 於典禮上，投委會理財教育體驗館推出全新學習體驗「投委會投資遊戲」，以互動實用且有趣的方式展示投資者及理財教育資訊，並提高公眾的防騙意識。 「投委會投資遊戲」模擬多種真實投資騙案情境，包括虛假投資貼士、標榜高回報的投資產品、社交媒體投資群組，以及人工智能包裝的騙案。透過體驗遊戲，參加者能夠學習識別警示訊號、提高防騙意識，並作出有根據的投資決定，從而能夠自信和警覺地應對投資騙局。

香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生在致辭時表示：「香港作為國際金融中心，維持市場公平、透明及投資者信心是我們共同的責任。而提升公眾的理財能力和金融防騙意識，正是實現這一目標的基石。政府一直高度重視投資者教育工作，並全力支持證監會及轄下的投委會推展相關工作。今天，我們齊聚一堂，既是表彰在投資者及理財教育領域作出卓越貢獻的機構，更希望進一步凝聚社會各界力量，讓我們一起共建財務穩健、具抗逆能力的香港社會。」

香港警務處處長周一鳴先生亦表示：「在2025年詐騙案佔整體罪案近一半，總損失額佔了整體損失接近一半，達39億元。每宗案件的平均損失達至70萬元，並且超過八成的受害人都是於常用的網上社交媒體平台上被騙。警方來年會採取四大策略打擊詐騙。從根源著手全面打擊詐騙產業鏈，特別針對利用電訊網絡行騙，並會透過加強執法、檢控及加重刑罰等措施，打擊用作收取騙款的傀儡戶口。第二，將預防投資騙案列為重點宣傳項目，並繼續加強長者群體的防騙宣傳，精準防騙。第三，我們會加強使用『防騙視伏 App』新增一系列功能，包括自動更 新用戶數據庫、新增舉報種類、人工智能分析市民舉報的網址以作出封鎖等，期望進一步強化騙案預警，並促進滲透率。 第四，我們會積極推動各國加強合作，以更有效打擊跨境詐騙。」

投委會主席杜淦堃先生表示：「人工智能和第三代互聯網正在高速發展，帶來教人雀躍的機會，亦帶來前所未有的挑戰，進一步突顯投資者及理財教育的重要性。現已推出的『投委會投資遊戲』，提供學習防範投資騙局的全新體驗，展現了投委會致力利用科技提升理財能力的決心，賦予公眾以警覺與自信去識別及應對投資騙局。我們衷心感謝持份者一直以來的支持，攜手加強投資者及理財教育及提供防騙資源，進一步提升香港各界人士的財務健康。」

證監會主席黃天祐博士在典禮中致辭時表示：「證監會很榮幸與投委會攜手推動理財教育工作，為社會播下審慎理財的種子。我們會繼續肩負樞紐角色，凝聚各方力量，將理財之道深植人心，使每個人都能自信理財、安享人生；同時鞏固資本市場的誠信基礎，推動香港國際金融中心持續發展。」 證監會行政總裁梁鳳儀女士表示：「近年投資騙案急增，部分個案涉及長者畢生積蓄，亟需加強跨界合作與公眾教育，提升社會防騙意識。證監會將繼續聯同投委會、警方及業界加強投資理財教育、情報共享及騙案偵測，阻截騙款流轉，並呼籲市民保持警惕、主動求證，共同築牢社會防線，維護香港金融市場的誠信。」

投資者及理財教育委員會（投委會）於2026年3月10日起在理財教育體驗館推出全新的「投委會投資遊戲」，加強公眾辨別及防範常見投資騙案的能力，應對手法層出不窮的投資騙案。 「投委會投資遊戲」延續投委會理財教育體驗館一貫的遊戲化及寓教於樂的理念，透過有趣的體驗式互動遊戲，協助公眾學習辨識和應對不同金融騙案。 新遊戲模擬多種真實投資騙案情境，包括虛假投資貼士、標榜高回報的投資產品、社交媒體投資群組，以及人工智能驅動的詐騙。歡迎高中學生、大專生、在職人士及長者前來參觀體驗及學習防騙!

團體預約 (投委會投資遊戲)

• 費用全免

• 只供週一至週五時段

• 約1小時 地址: 荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓304室

開放時間: 早上10時至下午6時（包括公眾假期，農曆新年除外）

查詢及預約請即瀏覽投委會網頁: www.ifec.org.hk/financial-education-hub

電話: 2394 7822 | 電郵: [email protected]