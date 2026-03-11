香港健康基金會及尚至醫療集團 呈獻首屆「香港樂杖行 2026」圓滿舉行

由香港健康基金會主辦(Hong Kong Healthcare Foundation Ltd)、尚至醫療集團(Virtus Medical Group)以及中國香港樂杖行總會等機構協辦，中國建設銀行(亞洲)全力支持的首屆「香港樂杖行2026」，已於三月一日在添馬公園成功舉行。這是本港首次舉辦大規模的樂杖行 (Nordic Walking- 北歐式健步行) 活動，吸引了近三千名注重強身健體的運動愛好者和家庭參與，營造了一個充滿活力又健康的氣氛。
樂杖行 (Nordic Walking- 北歐式健步行)是一項具科學實證、適合所有人的全身運動。舉辦是次活動的目的，是為了提升香港市民對健康的認識。香港健康基金會主席何繼良醫生認為 : 「今次參與人數反映香港市民對健康生活的熱情，也增加了社區的凝聚力，推動健康生活，與香港健康基金會及尚至醫療集團的理念一致。這是香港推廣樂杖行的重要里程碑。 我們期望樂杖行逐步在香港普及，成為日常健身新潮流～從維港海濱到山徑公園，隨處可見大家揮杖健步行！ 」
尚至醫療集團共同創辦人及管理股東代表劉嘉霖在致詞時表示：「香港有盛事之都的美譽，加上響應全民運動，特設活動口號『齊步向前，健康相連』。這不僅反映了集團及參與者對健康的追求，也是大家共同對未來健康生活的承諾及追求。」
活動中，參與者有機會了解樂杖行對身心健康的好處。這項源自芬蘭的健行運動，利用專門設計的健行杖，能激活全身90%的肌肉，並比普通行走多燃燒20%至46%的卡路里。它不僅適合各年齡層，甚至對慢性病患者亦具備健身與康復的雙重功能，對身體及心靈皆有莫大益處。