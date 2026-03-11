熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 19:10
更新：2026-Mar-11 19:10

香港健康基金會及尚至醫療集團 呈獻首屆「香港樂杖行 2026」圓滿舉行

WhatsApp Image 2026 03 11 at 7.06.07 PM

圖1: (左起) 1. 尚至醫療集團副主席兼首席醫務總監陸志聰醫生 2. 中國香港樂杖行總會總教練王偉昌先生 3. 尚至醫療集團外科專科醫生郭寶賢醫生 4. 何善衡骨科及運動醫學教授兼現為香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系系主任及醫學院副院長(內地事務)容樹恒教授 5. 芬蘭駐香港及澳門副總領事Ms. Pia Saarikivi 6. 中國建設銀行(亞洲) 副行長陳麗明女士 7. 尚至醫療集團共同創辦人和管理股東代表劉嘉霖先生 8. 尚至醫療集團高級合夥人主席兼心臟科專科醫生陳維智醫生 9. 尚至醫療集團心臟科專科醫生王國耀醫生 10. 尚至醫療集團兒童呼吸科專科醫生譚一翔醫生 11. 尚至醫療集團行政總裁潘耀堅先生

由香港健康基金會主辦(Hong Kong Healthcare Foundation Ltd)、尚至醫療集團(Virtus Medical Group)以及中國香港樂杖行總會等機構協辦，中國建設銀行(亞洲)全力支持的首屆「香港樂杖行2026」，已於三月一日在添馬公園成功舉行。這是本港首次舉辦大規模的樂杖行 (Nordic Walking- 北歐式健步行) 活動，吸引了近三千名注重強身健體的運動愛好者和家庭參與，營造了一個充滿活力又健康的氣氛。

樂杖行 (Nordic Walking- 北歐式健步行)是一項具科學實證、適合所有人的全身運動。舉辦是次活動的目的，是為了提升香港市民對健康的認識。香港健康基金會主席何繼良醫生認為 : 「今次參與人數反映香港市民對健康生活的熱情，也增加了社區的凝聚力，推動健康生活，與香港健康基金會及尚至醫療集團的理念一致。這是香港推廣樂杖行的重要里程碑。 我們期望樂杖行逐步在香港普及，成為日常健身新潮流～從維港海濱到山徑公園，隨處可見大家揮杖健步行！  」

尚至醫療集團共同創辦人及管理股東代表劉嘉霖在致詞時表示：「香港有盛事之都的美譽，加上響應全民運動，特設活動口號『齊步向前，健康相連』。這不僅反映了集團及參與者對健康的追求，也是大家共同對未來健康生活的承諾及追求。」

活動中，參與者有機會了解樂杖行對身心健康的好處。這項源自芬蘭的健行運動，利用專門設計的健行杖，能激活全身90%的肌肉，並比普通行走多燃燒20%至46%的卡路里。它不僅適合各年齡層，甚至對慢性病患者亦具備健身與康復的雙重功能，對身體及心靈皆有莫大益處。

