JETRO x 國際廚藝學院 星級大師尹達剛演繹四道「日材中煮」粵菜

被譽為「日材中煮」香港第一人的中國飲食文化大師尹達剛師傅，多年來以運用中國傳統精湛的烹飪技法，融合日本頂級優質食材的兩者優點，開創了獨一無二的烹飪風格。適逢元宵佳節，尹達剛師傅親臨國際廚藝學院，向學生們即席示範一場中日融合的菜式，感受嶄新舌尖上的味覺之餘，藉此推廣和承傳這獨特的廚藝！ 短短三個月 舉辦五場日材中煮 尹達剛師傅應日本貿易振興機構（JETRO）的邀請在3月3日於國際廚藝學院舉行「日材中煮」粵菜烹飪示範，尹師傅選用日本多地縣份的優質食材，烹調四道粵菜——窩貼鲷魚、 鯛魚煲飯、鑊煎帆立貝和白灼帆立貝，當中兩款附試食，讓現場來賓Jetro日本食品海外推廣香港代表沖和尚先生、日本國駐香港總領事館代表竹谷亮佑先生，以及50多名來自西餐烹飪及中餐烹飪的學生們讚不絕口。

這次是尹師傅今年短短3個月來第五場推廣「日材中煮」的活動。為求菜式多變和創新，尹師傅這次主要選用鯛魚和帆立貝兩種日本常見的海產作示範。鯛魚，香港通常被稱為鱲魚。鯛魚的日語發音同めでたい（medetai - 慶祝）尾音同音，在日本的喜慶場合是不可或缺的「開運魚」，象徵長壽與富貴。鯛魚中又以櫻花鯛最矜貴。它在多指在春天櫻花盛開季節捕獲，因其春季產卵前油脂豐腴、肉質鮮紅如櫻花般瑰麗，被視為日本料理中極其矜貴的季節性食材。鯛魚肉質爽脆幼嫩，常以刺身或薄切方式享用。

沉浸式教學 美味知性結合體驗 尹師傅示範烹調四道菜式的同時，不忘向學生們灌輸食材的知識，並教曉大家如何分辨帆立貝（扇貝、元貝）和帶子（沙插），因兩者常被混淆。前者外殼呈扇形、較厚，肉質圓厚軟嫩、味道清甜，可生食（如北海道產）；後者外殼較大且呈三角形，柱肉呈橢圓形，肉質較韌，通常熟食。 原來帆立貝除了配搭傳統的蒜蓉粉絲，改用日本烏冬蒸煮，竟是另一種絕配。 在席間的互動環節，尹師傅更與學生們就中日飲食文化差異進行探討。尹師傅的沉浸式教學，不僅是一種「美味」與「知性」結合的體驗，更讓學生們理解食物的歷史脈絡、食材來源及料理技法之演變，從而對中日飲食文化有深刻的認識。

食材推廣大使 獲頒「旭日雙光章」 旅居日本30餘年的尹師傅，擅長以四季食材融合中日飲食文化，曾擔任橫濱皇家日航大酒店– 皇苑的行政總廚，回港後創立私房菜館「尹師讌」，並創辦「大師有禮」品牌。尹師傅經常為JETRO及大型美食活動主持烹飪示範，並擔任日本縣政府的食材推廣大使，並一直推廣日材中煮之主題，在2021年獲日本政府頒授「旭日雙光章」勳章，以表揚其一直致力使用日本食材入饌中國菜餚。