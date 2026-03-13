Sudio N3新色系登場 與 ROVER 聆聽未來的聲音

瑞典音響品牌Sudio推出N3及N3 Pro全新年度特別色系，靈感來自2025年色彩趨勢權威Pantone年度色「摩卡慕斯」(Mocca Mousse)。這款充滿溫暖的「摩卡慕斯」與沉穩力量的「乾燥玫瑰色」為N3注入全新視覺魅力；而針對N3 Pro，則推出兩款柔和質感的專屬色調——「柳樹綠」與「鵝卵石」，優雅的色彩選擇帶來不失個性的視覺享受。為全面展現本次新色系的創意與精髓，Sudio特別邀請新世代人氣男團ROVER擔任廣告宣傳，以年輕人的活力與音樂魅力詮釋這一系列特別新品。

ROVER 四位成員——陳鎮亨、王希晉、卓金樂及雷濠權——憑藉卓越的實力和熱血活力，在《全民造星 V》中成功出道，迅速成為新生代偶像團體的代表。他們不懈的努力和創新精神與Sudio N3 的新色系理念相得益彰。Sudio的N3和N3 Pro不僅在外觀色彩設計上煥發新意，其功能和音質也都保持了品牌一貫的高水準。N3的簡約設計搭配高解析度音訊技術，讓使用者無論是在日常通勤或休閒時刻都能享受極致的聆聽體驗；而N3 Pro則進一步整合了ANC主動降噪技術和長達30小時的續航能力，為音樂愛好者提供了沉浸式的音樂體驗。無論你是忠於細節的音樂玩家，或是追求時尚生活風格的潮人，N3與N3 Pro都能滿足各類使用者的需求。

售價：N3 HK$ 499 // N3 Pro HK$599

銷售點：LOG-ON / CD Warehouse / Broadway / Street Value 授權商戶