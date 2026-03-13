JCCAC平行展覽於巴塞爾藝術展香港展會2026 藝術三月破巢而出

賽馬會創意藝術中心（JCCAC）將於三月藝術月呈獻年度重點展覽《窩巢與介殼》，並再次成為巴塞爾藝術展香港展會文化合作夥伴，率先於JCCAC舉辦平行展覽。《窩巢與介殼》展覽匯聚十一位駐村藝術家的作品，涵蓋繪畫、水墨、插畫、版畫、裝置、混合媒介及新媒體等多個領域。作品風格各異，或內斂、或開放，皆如一處可安身的「窩巢」，或一層盛載記憶的「介殼」，共同構築出JCCAC作為藝術群聚地的多元景象與豐沛能量。

展覽地點：賽馬會創意藝術中心

展覽日期及時間：3月13日（五）18:00 – 21:00 / 3月14日至3月29日（六至日）11:00 – 20:00