香港金像美指張蚊打造鏡像光影迷宮 見證健康蛻變之旅

由香港電影金像獎提名美術指導張蚊擔任創意總監的全新沉浸式藝術展覽「Wegovy維秀美開啟體重管理之旅」，由現時至3月15日於K11 Art Mall展出。展覽以電影敘事方法把「身體健康與體重管理」這題目，變成一段可行、可看、可拍照、可沉浸的光影旅程，帶來充滿張力的五感視覺盛宴。整個空間以鏡面、多重影像與無限反射為主軸，將「自我檢查健康風險」、「體重管理與反彈的循環」、「身體狀態的更新」等抽象感受，轉化成可被看見的裝置與打卡點，讓公眾認知肥胖問題或會增加健康風險，並認識科學體重管理概念，做自己的體重管理師。

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall露天廣場（12nn-9pm）