米線陣最新「$28小食放題」優惠

由即日至3月30號，下午兩點後，於米線陣指定分店惠顧一碗米線(不包括下午茶餐)，即可以用 $28加配小食放題，當中包括香辣皮蛋（細）、香辣青瓜雲耳（細）、日式溏心蛋（細）、醬辣豬肚（細）、麻辣鴨血韭菜（細）、爆漿黑糖糍粑（細）等6款小食，放題由落單起計限時90分鐘，$28小食放題必須全枱加配，方可使用；小食放題不包含飲品及每次下單每款只可以選一次，所有小食吃完後，方可以加單。所有食物只限堂食，請珍惜食物，切勿浪費。

(只限指定分店供應：將軍澳新都城中心二期、將軍澳 PopCorn 2、康城、樂富廣場、長沙灣廣場、馬鞍山恆安邨、元朗廣場、無限極廣場)