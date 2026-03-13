熱門搜尋:
出版：2026-Mar-13 10:15
更新：2026-Mar-13 10:15

健之堂袪濕王 實證6小時去濕消腫! 萬寧限時優惠$199

隨著潮濕天來臨，不少人飽受水腫、疲倦及濕敏困擾。榮獲《至尊消費者NO.1袪濕品牌大獎》的「健之堂袪濕王」，由日本國家級營養師調配及中醫師推薦，針對擊退「外、內、寒、熱」4大濕症，成為春季救星。產品採用「袪濕、紓敏、排毒」黃金配方，含2大日本專利成分「蓽拔」及「K-2袪敏益生菌」，配合十多種漢方草本。臨床實證6小時內極速去水腫、4週改善濕敏；更通過水中銀國際檢測，證實無類固醇及西藥，成分安全無副作用。每日2粒，輕鬆排毒健脾，告別濕重負擔。即日起至326日可於萬寧以＄199的優惠價購買健之堂袪濕王（60粒）（建議零售價＄399）。
查詢: 3580 0620   
Facebook：健之堂  
銷售點：萬寧

