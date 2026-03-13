熱門搜尋:
出版：2026-Mar-13 11:00
更新：2026-Mar-13 11:00

ÉPURE邀請KINDLING主廚Vallian Gunawan在港首辦四手晚宴

米芝蓮一星 ÉPURE主廚Aven Lau特邀雅加達備受讚譽的KINDLING餐廳主廚Vallian Gunawan首度來港，於326日在港舉行首場四手晚宴，以當代法式烹調技法與濃厚亞洲風味交織出一場獨家盛宴，同場亦將見證兩人深厚情誼的昇華。這場備受矚目的合作，匯聚了亞洲餐飲界兩位新星。Aven以其極具視覺衝擊力且技法精準的料理，帶領ÉPURE廚房團隊穩健前行；Vallian主廚則憑藉深具個人風格的菜式，在雅加達餐飲界掀起熱潮，KINDLING開幕之初便贏得廣泛讚譽。
晚餐價格:每位HK$1,688+10%
訂座: www.EPURE.hk（網上）/ +852 3185 8338（電話）/ +852 5545 2133 (WhatsApp)
地址:香港尖沙咀海港城海洋中心4樓403號

