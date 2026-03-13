熱門搜尋:
市場資訊
出版：2026-Mar-13 14:45
更新：2026-Mar-13 14:45

會德豐地產 Club Wheelock 主辦 「‘ONE’DERLAND」市集登陸黃竹坑

會德豐地產一向致力建立和聯繫黃竹坑社區，通過舉辦多元化的活動來促進社區的互動與發展。旗下物業及生活風格的時尚社交平台Club Wheelock於今明兩天，在黃竹坑 One Island South大堂舉辦 「’ONE’DERLAND市集」，匯聚多間特選商戶，包括 Art Loop Art Education、FLEX STUDIO、MosKiddo Company Limited及Ski Tech HK，來自不同領域的商戶將齊聚一堂，展示他們的獨特產品及服務，現場更設有瑜伽示範、創意工作坊等精彩活動，讓參加者一同感受黃竹坑社區的活力與創意！

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示：「One Island South 作為黃竹坑的 Activity Hub，匯聚涵蓋教育、運動、親子、藝術及餐飲的商戶，為港島南區上班族及區內家庭提供多元生活體驗的空間和平台。感謝各商戶參加首場「’ONE’DERLAND市集」，是次參展的商戶，同時也是港鐵黃竹坑站上蓋「港島南岸」壓軸鉅作「DEEP WATER SOUTH」 的合作商戶，他們亦已度身訂造了一系列優惠給予項目的買家及住戶，希望共同打造一個共融及多元化嘅社區。」

【'ONE'DERLAND市集】

日期：2026年3月13-14日（星期五至六）
時間：上午11:00 – 下午4:00
地點：黃竹坑香葉道2號 One Island South 大堂
前往：港鐵黃竹坑站A2出口

