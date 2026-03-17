匡智會第三度參與巴塞爾藝術展：《物潤留聲》展覽 石屋房子印證歲月留聲 樹影人物連結今昔光景

匡智會很榮幸連續第三年參與巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong)，於2026年3月27日至29日在香港會議展覽中心呈獻《物潤留聲》展覽。逾半個世紀前，匡智會總部進駐大埔松嶺村，其後首創專為輕度智障學生而設的住宿服務院舍，命名為「匡智之家」。今天，匡智會已發展成全港最具規模專為智障人士服務的社福機構之一，如同「家」一樣庇護和培育孩子。

今年的展覽主題源於松嶺村，並以六十年代的「匡智之家」為靈感，分為 3 大展區。作品系列源自該會學生和學員去年底在藝術家黃進曦先生的指導下完成五節寫生班，收錄了他們課堂的成果，將匡智會松嶺村獨有的樹木、石屋、車子和人物活現於素描畫作中，重塑六十年代的樹影與人間。樹木沉寂有力地紮根與成長、石屋承載著記憶與歸屬、車子象徵充滿無限可能的路途，而人則代表連結和身份，觀眾可徜徉於今昔之間，感受靜謐帶來的啟示。