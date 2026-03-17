匡智會第三度參與巴塞爾藝術展：《物潤留聲》展覽 石屋房子印證歲月留聲 樹影人物連結今昔光景

匡智會很榮幸連續第三年參與巴塞爾藝術展香港展會 (Art Basel Hong Kong)，於2026年3月27日至29日在香港會議展覽中心呈獻《物潤留聲》展覽。逾半個世紀前，匡智會總部進駐大埔松嶺村，其後首創專為輕度智障學生而設的住宿服務院舍，命名為「匡智之家」。今天，匡智會已發展成全港最具規模專為智障人士服務的社福機構之一，如同「家」一樣庇護和培育孩子。
今年的展覽主題源於松嶺村，並以六十年代的「匡智之家」為靈感，分為 3 大展區。作品系列源自該會學生和學員去年底在藝術家黃進曦先生的指導下完成五節寫生班，收錄了他們課堂的成果，將匡智會松嶺村獨有的樹木、石屋、車子和人物活現於素描畫作中，重塑六十年代的樹影與人間。樹木沉寂有力地紮根與成長、石屋承載著記憶與歸屬、車子象徵充滿無限可能的路途，而人則代表連結和身份，觀眾可徜徉於今昔之間，感受靜謐帶來的啟示。
展區其中一面的牆紙上印滿了圖案，這些印章圖案全是取材於學生和學員的畫作，再由他們親手於紙上蓋印，重複拼貼的圖案，拼湊出松嶺村「家」的形象。展區內特設互動區讓觀眾在明信片上蓋印，體驗學生和學員用印章製作拼貼畫時的樂趣，並可帶走以作留念。作品引人深思墨跡傳遞的深意，為這片土地疊加記憶與情感。每一筆都彷彿在訴說——即使是最細微之處，也能承載溫柔與深邃。同時，匡智藝術家也可透過作品一一展示藝術的創造力、多元共融和文化傳承的交融。匡智會很榮幸今年能三度參與巴塞爾藝術展香港展會，延續這趟璀璨的旅程。藝術家黃進曦更會出席分享會，講述他以自然景觀連結匡智學生和學員的故事。
匡智會 《物潤留聲》展覽
地點：香港灣仔會議展覽中心3樓大堂（近展館3入口C）
日期及時間：
2026 年3月27日（星期五） 下午2:30 - 4:30
2026 年3月28日（星期六） 下午3:00 - 5:00
2026 年3月29日（星期日） 上午11:30 - 下午3:00
網址: www.hongchi.org.hk
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