香港小學隊 瑞士日內瓦國際發明展表現優異

今年在林氏基金帶領香港小學隊參加第51屆瑞士日內瓦國際發明展表現優異，勇奪全球總冠軍（小學組）及多項國際大獎，刷新歷年紀錄。並有幸獲中國駐瑞士聯邦特命全權大使錢敏堅先生親臨聽取同學匯報，並提供寶貴意見。
青松侯寶垣小學取得的全球總冠軍（小學組）更是香港小學首度奪得此項殊榮。參賽項目以可持續物料循環再用提升排污效能，獲國際評審一致高度評價；其他展出項目涵蓋健康醫學、智慧工程、能源與可持續發展技術等範疇。各項創新發明均由導師與學生攜手研發，並在「AI+」理念下，將人工智能與不同學術領域深度融合，展出多項回應社會實際需要的研發成果。
其他獲獎名單包括：
- 拔萃女小學：獲沙地阿拉伯教育部特別獎。
- 鐘聲學校及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：獲泰國國家科技研究所頒發 Best International Innovation Award。
- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學：獲法國發明協會特別獎。
本次參展證明在林氏基金支持下，香港小學團隊能在國際舞台上大放異彩，成果令人振奮，並獲多國教育與科技專業機構肯定。此成就亦充分展現「基金與小學一體、優勢互補」的策略效應：成功引入並協助各校推動多元化科研，促進跨學科與跨領域合作，強化與業界連結，將研究成果轉化為具社會價值的方案。