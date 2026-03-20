第十一屆「玲瓏金曲夜」鄧美玲粵曲演唱會

由玉玲瓏藝萃會主辦的第十一屆「玲瓏金曲夜」鄧美玲粵曲演唱會，即將於2026年4月20日（星期一）晚上7:15分在香港尖沙咀文化中心音樂廳盛大登場。由鄧美玲親自統籌並領銜演出，並邀請到劉蕙鳴、李龍、龍貫天、新劍郎、阮兆輝、吳仟峰六位實力大老倌合作，呈現多齣名家撰曲折子戱，包括「穿金寶扇之雪夜追蹤」、「前程萬里」、「鸞鳳分飛」、「綵樓配之別窰」、「孔子之去國別妻」、「紫鳯樓」及朱毅剛作品精選。門票已正式開售，購票從速，勿失良機。