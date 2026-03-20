BLACKMORES®3效護關UC-II® (30粒)

BLACKMORES®3效護關UC-II®，獨特配方含國際專利成分UC-II®，即Undenatured Type II Collagen（非變性第二型膠原蛋白），是源自雞胸軟骨的天然成分，透過低溫萃取技術保留其完整三股螺旋結構，能與免疫系統互動，精準追蹤受損部位，有助調節免疫反應、減少關節炎症。更有效刺激軟骨細胞合成，有助於軟骨的修復與再生，進而徹底改善關節不適與靈活性。比葡萄糖胺更有成效，迅速改善關節疼痛及修復關節。與葡萄糖胺相比，每日僅需40毫克UC-II ®，即可激活免疫細胞，減痛效果200%更快速。因所需含量較少，片劑也相對更細小更容易服用。BLACKMORES®3效護關UC-II®於萬寧門市及官方網店獨家發售，即日起至4月2日，買1送1，平均只需$184.5/件 (標準價$369)，每樽足1個月份量，立即入手！

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